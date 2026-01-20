David Beckham ROMPE EL SILENCIO: esto dijo luego de que su hijo, Brooklyn, explotara contra él y Victoria Beckham

Como nunca antes, el 19 de enero Brooklyn Peltz Beckham abordó directamente los rumores del fuerte distanciamiento que tiene con sus padres, Victoria y David Beckham; no solo eso, sino explotó contra ellos y los acusó de intentar arruinar su matrimonio. Tan solo horas después de que el escándalo surgiera en redes sociales, el exfutbolista tuvo su primera aparición pública y, al parecer, se refirió de manera indirecta al conflicto.

David Beckham dijo que sus hijos "cometen errores", tras acusaciones de Brooklyn Peltz Beckham

En una aparición para el programa de entrevistas sobre finanzas "Squawk Box", David Beckham habló sobre sus hijos de manera general y esto incluyó a Brooklyn. Dijo que ha intentado educar a sus hijos sobre lo bueno y malo de las redes sociales, además de aprovechar el alcance que pueden tener para buenas causas. "Ellos cometen errores, pero los hijos pueden cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarle a mis hijos", dijo el exfutbolista.

Beckham reiteró que siempre ha hablado abiertamente sobre "el poder de las redes sociales para bien y mal", además de los peligros que implican. "Siempre he buscado usarlas por las razones correctas. He podido hacer uso de mi plataforma para apoya a la UNICEF. Y han sido la mayor herramienta para crear consciencia sobre lo que viven las infancias alrededor del mundo".

Previamente, David Beckham evadió las preguntas sobre Brooklyn durante su asistencia al Foro Económico Mundial 2026.

Además de Brooklyn, de 26, Victoria y David Beckham tienen 3 hijos: Romeo (23 años) Cruz (20) y Harper (14).

Qué dijo Brooklyn Peltz Beckham sobre sus padres

El influencer publicó un comunicado en Instagram a manera de historias, donde habló abiertamente sobre el distanciamiento con su familia y dejó claro que no quiere reconciliarse. Comenzó diciendo que lleva años en silencio pero que sus padres han controlado la narrativa en medios de comunicación, tanto directamente como acusándolos de "sembrar" historias sobre él.

"No me están controlando, estoy hablando por mí por primera vez en mi vida", dijo Brooklyn Peltz Beckham, además de asegurar que "la verdad siempre sale a la luz".

El hijo de Victoria y David Beckham dijo que ellos han intentado "sabotear" su matrimonio con Nicola Peltz desde antes de la boda. También los acusó de intentar apropiarse de los derechos de su nombre y de constantes ataques en su contra mediante la prensa.

