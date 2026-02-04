¿Qué pasará con Bella Ramsey? “The Last of Us” anuncia CAMBIOS en el elenco

La industria del streaming recibió cambios en la producción de HBO. Con la definitiva salida de Pedro Pascal, la tercera temporada de “The Last of Us” se enfrenta a una era de cambios profundos, poniendo el foco en la protagonista: Bella Ramsey. La transición no será sencilla, y es que recientemente el medio especializado Deadline informó que el elenco deberá sustituir al intérprete del personaje de Manny tras la sorpresiva salida del actor Danny Ramírez.

¿Quiénes serán los nuevos actores en "The Last of Us"?

El relevo lo tomará el actor dominicano Jorge Lendeborg Jr., ampliamente conocido por su participación en “Spider-Man: No Way Home”. Lendeborg fue el elegido para dar vida a este personaje fundamental en la trama de venganza que envuelve a la serie. Pero Lendeborg no llega solo; la reconocida Clea DuVall también se une al nuevo elenco de la tercera temporada. DuVall asumirá el papel de un miembro de los serafines, esa misteriosa y temida facción religiosa que expande el universo postapocalíptico creado originalmente por Naughty Dog.

¿Por qué se fue Danny Ramírez de "The Last of Us"?

Este "recast" de Manny responde a que Danny Ramírez no pudo regresar a las grabaciones debido a una apretada agenda de proyectos. Sin embargo, los ajustes no se limitan solo a quienes aparecen frente a la cámara. Recordemos que la serie fue co-creada por Craig Mazin y Neil Druckmann (el genio detrás del videojuego). Tras ser compañeros en las temporadas 1 y 2, se ha confirmado que Mazin será el único que volverá a la tercera entrega.

¿De qué tratará la nueva temporada de "The Last of Us"?

La historia central de la tercera temporada promete ser una montaña rusa emocional. La narrativa se enfocará en las consecuencias directas del impactante final de la segunda temporada, otorgando un espacio vital a la perspectiva de Abby. Este personaje, interpretado por la nominada al Emmy, Kaitlyn Dever, se perfila como la co-protagonista absoluta junto a Bella Ramsey, explorando las dos caras de una misma moneda de violencia y pérdida.

¿Cuáles son los actores que regresan a "The Last of Us"?

Además de Ramsey, estos son los actores que regresarán:

Isabela Merced regresa como Dina.

Gabriel Luna vuelve a encarnar a Tommy.

Jeffrey Wright repetirá su imponente papel como Isaac.

La inclusión de Jorge Lendeborg Jr. como Manny no es un detalle menor. El personaje es sumamente importante en esta nueva entrega, ya que como ex miembro del grupo rebelde Fireflies (Libélulas), colabora estrechamente con Abby en su misión por cobrar justicia contra Joel por la masacre cometida en el hospital. Es un eslabón necesario para entender la motivación de los "antagonistas".

Para quienes no estaban familiarizados con el material original del videojuego, la segunda temporada dio un giro devastador con la desaparición del personaje de Pedro Pascal.

