“Outcome”, la nueva película de Keanu Reeves y Cameron Diaz con un Jonah Hill IRRECONOCIBLE

Jonah Hill tomó nuevamente la silla de director para consolidar su gran regreso triunfal a la industria de Hollywood. Su nuevo proyecto se titula “Outcome”, una película original de Apple en la que Hill no solo dirige, sino que también actúa junto a Keanu Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomer. Apple TV+ ya reveló las primeras imágenes de esta esperada comedia negra, confirmando que estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 10 de abril.

¿De qué trata la serie "Outcome" protagonizada por Keanu Reeves y Cameron Diaz?

La trama de “Outcome” se centra en la vida de Reef Hawk (interpretado por Keanu Reeves), una estrella de Hollywood profundamente admirada por el público. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando comienza a ser extorsionado con un video del pasado que promete destrozar su imagen pública y poner un fin abrupto a su exitosa carrera.

En esta sátira ácida, Reef no estará solo. Sus pilares fundamentales en medio del caos serán sus amigos de toda la vida: Kyle (interpretado por Cameron Diaz) y Xander (interpretado por Matt Bomer). A ellos se suma Ira, su abogado de crisis, un personaje clave interpretado por un Jonah Hill que luce prácticamente irreconocible tras su notable cambio físico de los últimos años.

Juntos, Reef y su equipo se embarcarán en un viaje frenético para descubrir quién está detrás del chantaje. En el proceso, el protagonista se verá obligado a enfrentarse a su propia paranoia y a desenterrar secretos que creía haber dejado atrás para siempre.

¿Cuál es el reparto de "Outcome"?

El reparto es, sin duda, uno de los más ambiciosos del año e incluye figuras de la talla de Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber e Ivy Wolk.

Jonah Hill y su visión sobre el impacto de la reputación

Hill dirigió y coescribió la película junto a Ezra Woods, marcando así su tercera colaboración creativa después de los éxitos de “Mid90s” (2018) y el aclamado documental “Stutz” (2022). Tras sus participaciones en “You People” (2023) y “Don't Look Up” (2021), el actor y director parece haber encontrado en el género de la comedia negra el vehículo perfecto para su regreso a la gran pantalla.

Durante la rueda de prensa oficial de la película, Jonah Hill compartió una reflexión profunda sobre la temática central de la cinta: “‘Outcome’ es una metáfora de lo que todos experimentamos al vivir en las redes sociales. Las redes sociales nos han obsesionado con lo que piensan de nosotros los desconocidos, en lugar de preocuparnos por lo que piensan quienes nos conocen mejor”.

