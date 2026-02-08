Sabrina Carpenter, George Clooney, Emma Stone y más estrellas dan fuerza al Super Bowl con su presencia en programación publicitaria

La noche del Super Bowl LX contará con la presencia de muchas estrellas tanto dentro del campo como fuera, desde artistas que asistirán al evento a verlo de cerca hasta otros que aparecerán en los cortes comerciales de las emisiones televisivas, volviendo todavía más mediático un acontecimiento que trasciende de lo deportivo.

Entre avances, teasers y campañas completas, verdaderas estrellas de Hollywood y cantantes de talla internacional con amplio peso mediático tendrán apariciones para promocionar distintas marcas que desembolsaron cifras millonarias para recibir algunos segundos de espacio en la parrilla.

Bad Bunny hace historia hoy en el súper bowl y estoy orgullosa de un artista como el vaya a representarnos a todos los latinos, viva Latinoamérica pic.twitter.com/vsyolB2z7P — kathy (@huhynjines) February 8, 2026

Comprar un espacio en la transmisión del Super Bowl es apostar por una audiencia masiva y por conversación inmediata en redes. Ahora bien, los costos llegan a millones de dólares por apenas medio minuto. Por eso, incluso figuras que no suelen aparecer en publicidades deciden dar el “sí” por la relevancia que implica tener presencia en tal evento.

Más allá del impacto que ya produce ser visto en televisión por millones de personas que se avocan a seguir el último juego del año de la NFL, es casi garantizado que perdurarán a lo largo del tiempo clips y videos en redes sociales de las apariciones de los exponentes más famosos, añadiendo todavía mayor exposición para cada uno.

Estrellas que aparecerán en los anuncios del Super Bowl

La lista de estrellas confirmadas en comerciales del Super Bowl LX incluye a Sabrina Carpenter, Emma Stone, Bradley Cooper y Matthew McConaughey. También aparecen Ben Affleck junto a Jennifer Aniston, Matt LeBlanc y Jason Alexander, reforzando la nostalgia noventera como gancho para la audiencia de edad más avanzada.

A ellos se suman Andy Cohen, Lewis Pullman y Russell, además de Andy Samberg y Elle Fanning, mientras que Xfinity reúne a Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum. En el terreno de la cultura pop, William Shatner se integra a un anuncio con temática de Star Trek, mientras que Sofía Vergara y Serena Williams encabezan otras campañas que prometen ser muy comentadas por la audiencia.

Un elenco que combina seguidores de todas las épocas y gustos, fomentando a que cientos de miles de personas decidan encender su televisión y sintonizar la transmisión.

Estrellas en los comerciales y Bad Bunny en el Half Time Show

Aparecer en anuncios del Super Bowl tiene una trascendencia particular incluso para las estrellas más famosas, pues es uno de los pocos momentos que todavía reúne a millones al mismo tiempo en un canal de televisión.

Además, en 2026 el show de artistas no termina en los comerciales, sino que el medio tiempo también apunta a ser extremadamente mediático. Bad Bunny encabeza el Halftime Show y se espera una presentación en la que se exalte el gentilicio y la cultura puertorriqueña, marcando un punto de inflexión para el género urbano y la música en español dentro del escenario más importante del entretenimiento deportivo.

Su presentación ocurre justamente en medio de su gira "Debí Tirar Más Fotos", con la cual ha roto récords en varios países y se ha vuelto viral en redes sociales por su afán de exaltar la cultura latina.