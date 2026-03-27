Fin de semana en Valle de Coachella: 3 espectáculos imperdibles

Este fin de semana, el Valle de Coachella y sus alrededores se transforman en el epicentro del entretenimiento con una serie de espectáculos diseñados para el disfrute de toda la familia. Desde el viernes 27 hasta el sábado 28 de marzo de 2026, los asistentes podrán sumergirse en una oferta musical variada que abarca desde la sofisticación del pop hasta la energía del regional mexicano y el country contemporáneo.

¿Qué hacer este fin de semana?

Si te preguntas cuáles son los espectáculos que ofrecerá el Valle de Coachella en estos días, aquí te presentamos la selección de los tres eventos más destacados para tu agenda.

David Foster y Katharine McPhee

El legendario productor David Foster, mente maestra detrás de éxitos históricos de figuras como Whitney Houston y Celine Dion, se une en el escenario a su esposa, la reconocida finalista de “American Idol” y estrella de Broadway, Katharine McPhee.

Cuándo: viernes, 27 de marzo a las 8 p. m.



Dónde: Agua Caliente Resort Casino Spa, Rancho Mirage.



Entradas: Los precios oscilan entre los $49.50 y los $139.50.

Regional mexicano: El Fantasma

Conocido mundialmente como el “Rey del Underground”, El Fantasma trae sus historias crudas, reales y conmovedoras directamente al corazón del desierto. Sus presentaciones son célebres por la conexión visceral que logra con el público hispano y una sección de metales de gran energía que celebra las vivencias y el esfuerzo de la clase trabajadora.

Cuándo: viernes, 27 de marzo a las 8 p. m.



Dónde: Fantasy Springs Resort Casino, Indio.



Entradas: Disponibles desde los $72.50 hasta los $132.50.

Country y Evolución: The Band Perry

Tras su esperada reunión en 2025 y la reciente reconfiguración del grupo, Kimberly Perry se presenta como la figura central de esta banda que marcó un hito con éxitos como "If I Die Young".

Cuándo: sábado, 28 de marzo a las 9 p. m.

Dónde: Morongo Casino Resort Spa, Cabazon.

Entradas: Desde los $57.75.

Para evitar retrasos y asegurar su llegada a tiempo a los casinos y salas de conciertos, se sugiere utilizar rutas alternas como la Autopista 111 o la Avenida 48. El uso de aplicaciones de navegación en tiempo real será su mejor herramienta para sortear el tráfico generado por el montaje de los eventos masivos que se avecinan en el Empire Polo Club.