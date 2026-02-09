¿DESPECHADA? Así reaccionó Kendall Jenner al ver a Bad Bunny en el Super Bowl

La histórica presencia de Bad Bunny en el Super Bowl no solo dejó hitos musicales, sino también momentos de alta tensión personal. El reencuentro con su ex, la supermodelo Kendall Jenner, se convirtió en uno de los focos de atención de la noche. Jenner, como es tradición cada año, asistió acompañada de su círculo íntimo de amigos y familiares al megaevento de la NFL en Santa Clara.

Sin embargo, la pregunta que inundó Internet fue inmediata: ¿qué hacía la modelo mientras el "Conejo Malo" dominaba el escenario? Su reacción no tardó en hacerse viral, y muchos usuarios afirmaron que el "resentimiento" era evidente.

¿Qué hizo Kendall Jenner al ver a Bad Bunny en el Super Bowl?

Durante los minutos que duró la actuación, Kendall Jenner se refugió en su amiga Hailey Bieber, quien sostuvo su mano en un gesto de solidaridad captado por las cámaras. Al otro lado se encontraba su mejor amigo, Tyler, The Creator. A pesar de estar rodeada de celebridades, los testigos notaron que no hubo un solo minuto en el que la integrante del clan Kardashian-Jenner dejara de mirar fijamente a su ex sobre el césped del Levi's Stadium.

no puedo con hailey apoyando a kendall porque está viendo a su ex cantando 😭 pic.twitter.com/EIFa5Ycs9f — ؘjuandi (@poxelse) February 9, 2026

El video del "perreo triste"

Aunque Kendall intentó mantener una postura neutral, consciente de que todas las miradas estarían puestas en ella, su expresión se tornó sumamente seria en cuanto Benito pisó el escenario. En un intento por disimular, trató de mover sus caderas al ritmo de la música, pero su rigidez fue el blanco de las críticas y burla.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar:

“No puedo con Hailey apoyando a Kendall porque está viendo a su ex cantando”, “Bailaba en triste”, “Y Hailey no le quitaba los ojos de encima”, “Si no lo hubiera querido ver, no hubiera ido, pero les gana el FOMO”, “La cara de Kendall, se nota el resentimiento”, “Más ritmo tiene una gotera”, “Kendall viendo a su ex triunfar de forma inimaginable”, fueron algunos de los comentarios que se apoderaron de las tendencias.

¿Por qué Kendall Jenner y Bad Bunny terminaron?

La historia entre la modelo y el puertorriqueño comenzó a escribirse públicamente en 2023, tras ser captados por los paparazzi saliendo de un exclusivo restaurante en Los Ángeles.

Sin embargo, tras meses de acaparar portadas, la relación habría llegado a su fin a finales de 2023. A inicios de 2024, fuentes cercanas aseguraron que ambos habían decidido quedar como amigos y tomar caminos separados.

Lee también: Timothy Busfield, actor de “Campo de los Sueños”, es acusado de abuso sexual infantil

Lee también: Carín León anuncia GIRA por Estados Unidos: ciudades y fechas para la preventa

