Carín León anuncia GIRA por Estados Unidos: ciudades y fechas para la preventa

Apenas unos días después de alzarse con su segundo premio Grammy consecutivo al Mejor Álbum de Música Mexicana por "Palabra de To's (Seca)", Carín León anunció oficialmente el inicio de su gira por Estados Unidos, titulada "De Sonora, para el Mundo”.

Esta no solo es una celebración de sus triunfos, sino que Carín León se convertirá en el primer mexicano cantante de música mexicana en encabezar una residencia en Sphere de Las Vegas.

¿Cómo comprar los boletos de las entradas para el concierto de Carín León? Paso a paso

Si desea asegurar su lugar en esta experiencia musical, marque estas fechas en su calendario:

La preventa iniciará el próximo 11 de febrero a las 10:00 a. m. (hora local).

Mientras que la venta al público general será el próximo 13 de febrero a las 10:00 a. m. (hora local).

¿Cuáles son las fechas y ciudades de la gira "De Sonora, para el Mundo” de Carín León en Estados Unidos?

La gira arranca en el estado de Texas, recorriendo las principales arenas del país hasta finalizar en el mes de octubre. Aquí el calendario completo:

Mayo

20 y 21: Hidalgo, TX – Payne Arena

22: Laredo, TX – Sames Auto Arena

24: San Antonio, TX – Frost Bank Center

28: Kansas City, MO – T-Mobile Center

29: Tulsa, OK – BOK Center

30: Dallas, TX – American Airlines Center

31: Houston, TX – Toyota Center

Junio

5: Brooklyn, NY – Barclays Center

6: Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena

7: Newark, NJ – Prudential Center

11: Nashville, TN – Bridgestone Arena

12: Duluth, GA – Gas South Arena

13: Raleigh, NC – Lenovo Center

18: Rosemont, IL – Allstate Arena

20: Milwaukee, WI – Summerfest

26: Orlando, FL – Kia Center

Julio

2 de julio: Baltimore, MD – CFG Bank Arena

4 de julio: Toronto, Canadá – Coca-Cola Coliseum

Septiembre

18: San José, CA – SAP Center

19: Fresno, CA – Save Mart Center

20: Los Ángeles, CA – BMO Stadium

24: San Diego, CA – Pechanga Arena

25: Glendale, AZ – Desert Diamond Arena

26: Ontario, CA – Toyota Arena

27: Sacramento, CA – Golden 1 Center

Octubre

1 de octubre: Denver, CO – Ball Arena

2 de octubre: Salt Lake City, UT – Delta Center

8 de octubre: Seattle, WA – Climate Pledge Arena

9 de octubre: Portland, OR – Moda Center

