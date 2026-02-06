Carín León anuncia GIRA por Estados Unidos: ciudades y fechas para la preventa
El mexicano Carín León anunció su gira por Estados Unidos tras ganar el Grammy. Conoce las ciudades, fechas y cuándo comprar tus entradas para “De Sonora, Para El Mundo”
Apenas unos días después de alzarse con su segundo premio Grammy consecutivo al Mejor Álbum de Música Mexicana por "Palabra de To's (Seca)", Carín León anunció oficialmente el inicio de su gira por Estados Unidos, titulada "De Sonora, para el Mundo”.
Esta no solo es una celebración de sus triunfos, sino que Carín León se convertirá en el primer mexicano cantante de música mexicana en encabezar una residencia en Sphere de Las Vegas.
¿Cómo comprar los boletos de las entradas para el concierto de Carín León? Paso a paso
Si desea asegurar su lugar en esta experiencia musical, marque estas fechas en su calendario:
La preventa iniciará el próximo 11 de febrero a las 10:00 a. m. (hora local).
Mientras que la venta al público general será el próximo 13 de febrero a las 10:00 a. m. (hora local).
¿Cuáles son las fechas y ciudades de la gira "De Sonora, para el Mundo” de Carín León en Estados Unidos?
La gira arranca en el estado de Texas, recorriendo las principales arenas del país hasta finalizar en el mes de octubre. Aquí el calendario completo:
Mayo
20 y 21: Hidalgo, TX – Payne Arena
22: Laredo, TX – Sames Auto Arena
24: San Antonio, TX – Frost Bank Center
28: Kansas City, MO – T-Mobile Center
29: Tulsa, OK – BOK Center
30: Dallas, TX – American Airlines Center
31: Houston, TX – Toyota Center
Junio
5: Brooklyn, NY – Barclays Center
6: Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena
7: Newark, NJ – Prudential Center
11: Nashville, TN – Bridgestone Arena
12: Duluth, GA – Gas South Arena
13: Raleigh, NC – Lenovo Center
18: Rosemont, IL – Allstate Arena
20: Milwaukee, WI – Summerfest
26: Orlando, FL – Kia Center
Julio
2 de julio: Baltimore, MD – CFG Bank Arena
4 de julio: Toronto, Canadá – Coca-Cola Coliseum
Septiembre
18: San José, CA – SAP Center
19: Fresno, CA – Save Mart Center
20: Los Ángeles, CA – BMO Stadium
24: San Diego, CA – Pechanga Arena
25: Glendale, AZ – Desert Diamond Arena
26: Ontario, CA – Toyota Arena
27: Sacramento, CA – Golden 1 Center
Octubre
1 de octubre: Denver, CO – Ball Arena
2 de octubre: Salt Lake City, UT – Delta Center
8 de octubre: Seattle, WA – Climate Pledge Arena
9 de octubre: Portland, OR – Moda Center
