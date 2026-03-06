“Nine Puzzles": El thriller psicológico coreano que desafía tu mente

Bajo la dirección del visionario Yoon Jong-bin (conocido por “Narco-Saints”), "Nine Puzzles" rompe definitivamente el molde del asesino serial tradicional. La serie nos sumerge en un juego de espejos donde la memoria no es un refugio, sino el arma más peligrosa. Esta producción no busca entregar respuestas fáciles ni clichés masticados; en su lugar, explora con crudeza las grietas del trauma a través de una narrativa fragmentada que evoca la inteligencia de clásicos como “Mindhunter” o la atmósfera surrealista e inquietante de “Twin Peaks”. Todo esto condensado en una estructura perfecta de solo 11 capítulos.

¿Cómo será la relación de Kim Da-mi y Son Suk-ku en "Nine Puzzles"?

La fuerza gravitacional de esta producción reside en su pareja protagónica. Su química se aleja de cualquier convencionalismo romántico para centrarse en una tensión existencial y profesional que mantiene el pulso del espectador al límite.

Kim Da-mi (como Jo I-na): Tras su éxito global en “Itaewon Class”, la actriz se consagra aquí como una criminalista brillante. Su personaje vive bajo la sombra de un pasado oscuro: fue la única testigo y sospechosa del asesinato de su propio tío. Su actuación es una clase magistral de vulnerabilidad y ferocidad, obligando al espectador a dudar de ella en cada escena.

Son Suk-ku (como Han-saem): Interpreta al detective que, tras diez años, nunca pudo quitarle el ojo de encima a I-na. Su relación es un terreno emocional minado; se necesitan mutuamente para cazar a un nuevo asesino que entrega piezas de rompecabezas, pero el pasado compartido actúa como una barrera infranqueable de desconfianza.

¿Por qué ver "Nine Puzzles" ahora en este 2026?

Los 11 episodios de esta serie están diseñados con una precisión quirúrgica, convirtiéndose en el estándar de oro del contenido asiático en Disney+:

A diferencia de otras series donde el espectador es un ente pasivo, aquí cada pieza del rompecabezas entregada por el asesino invita a la audiencia a participar en la investigación. Es una experiencia inmersiva y cerebral.

Al igual que lo hizo “Parasite” en el cine, "Nine Puzzles" eleva el estándar de lo que esperamos de un thriller psicológico. No es solo entretenimiento; es una pieza de arte audiovisual.

Reparto de lujo:



Kim Da-mi como Jo I-na



Son Seok-koo como Han Sam



Kim Sung-kyun como Yang Jung-Ho



Hyun Bong-sik como Choi San



Park Gyu-young como Lee Seung-joo



Roh Jae-won como Hwang In-Chan



Jeong Man-sik como Tae Dong-soo

Lee también: Ahorra más del 60%: Disney lanza oferta relámpago para ver “Zootopia 2” y “Daredevil”