10 canciones más populares en la carrera de Willie Colón

La salsa amaneció de luto este sábado al notificarse que Willie Colón falleció a los 75 años de edad, según informó su familia en un comunicado tras días de versiones sobre un estado de salud delicado y una hospitalización de emergencia en Nueva York por un aparente problema respiratorio.

Con su partida, se va un trombonista, productor y figura central del sonido de Fania, pero sus canciones quedarán en el recuerdo de todos los seguidores del género resguardando por siempre su memoria en un lugar muy especial.

Fallece una de las más grandes figuras que ha dado la salsa en toda su historia, un verdadero genio de la música.



Descanse en paz MAESTRO “Willie Colon”. pic.twitter.com/3aqkjFbmMU — Indie 505 (@Indie5051) February 21, 2026

En las últimas horas, mientras fans y colegas compartían mensajes de despedida -entre ellos el maestro Rubén Blades-, volvió a hacerse tendencia el repertorio que convirtió a Colón en “El Malo del Bronx” . Algunos temas que fomentaban una inevitable pasión por bailar, pero también que invitaban a pensar, reflexionar e, incluso, hablar de amor.

Por eso hoy, a modo de homenaje, vale repasar 10 temas populares asociados a su nombre que siguen sonando en reuniones familiares, en la radio y en playlists de las plataformas de streaming.

Canciones que hicieron historia con sello Willie Colón

1. “El Gran Varón”: Un relato duro y adelantado a su época que abrió conversación en la salsa sobre identidad de género y que se quedó como un himno cultural de la música latina.

2. “Pedro Navaja”: Crónica urbana que mostró que la salsa también podía ser literatura cantada, con personajes, giros y hasta una moraleja. La canción se volvió una referencia mundial y añadió todavía más valor a ese junte entre Willie Colón y Rubén Blades que tanto ruido hacía en la época.

3. “Idilio”: Un clásico romántico que marcó la transición de la salsa dura hacia una mucho más melódica y suave. Un ritmo mucho más pausado y una voz enfocada en tonos más calmados.

4. “Gitana”: Tema que consolidó la faceta más sentimental de Willie Colón y lo siguió fortaleciendo como un artista más que versátil. Un tema que mezcla una gran historia, un coro memorable y una formidable instrumentación.

5. “Todo tiene su final”: canción en colaboración con Héctor Lavoe, uno de los más grandes exponentes de la salsa de todos los tiempos. Es un tema que resonó sin césar desde su salida y que, hoy en día, continúa siendo un himno en las calles de Latinoamérica.

Más que canciones, Willie Colón deja un legado

6. “Che Che Colé”: Parte del repertorio que definió lo que era la “salsa neoyorquina” y su clara consonancia con raíces afrocaribeñas. Es uno de esos temas que explican por qué la escena latina de Nueva York logró cosas sin precedentes.

7. “Aguanilé”: Otro tema emblemático del período con Héctor Lavoe, asociado a los orígenes de la salsa y a la potencia de la percusión y los metales.

8. “El Cantante”: Aunque la interpretación se volvió inseparable de Héctor Lavoe, el peso de Colón como productor fue clave en el impacto mundial que tuvo la canción. Se trata de una de las piezas más importantes en la historia de la música latina.

9. “Talento de televisión”: Representa la etapa en la que Willie Colón volvió a encontrarse musicalmente con Rubén Blades y alcanzó nuevos públicos masivos.

10. “Oh, Qué Será?”: Muy reproducida en plataformas y parte de los temas más escuchados en su catálogo digital, incluyendo Spotify, Apple Music y Deezer.

La familia de Willie Colón pidió privacidad durante el duelo y, aunque no se detalló una causa oficial, su muerte ocurrió tras días de preocupación pública por su salud y rumores de hospitalización por un aparente problema respiratorio.