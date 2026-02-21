“El Malo del Bronx”: el origen del apodo de Willie Colón

Tras darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de William Anthony Colón Roma, mejor conocido como Willie Colón a la edad de 75 años, el mundo de la salsa comenzó a pronunciarse tras esta triste noticia destacando el legado de quien también fue conocido como “El malo del Bronx”, sobrenombre que a muchos les ha causado admiración.

¿Por qué Willie Colón era conocido como El malo del Bronx?

El músico, cantante y compositor quien nació en Nueva York, Estados Unidos pero de origen puertorriqueño fue identificado desde muy joven por sus ideales y por ser un activista político, destacando siempre su forma de defenderse.

En entrevistas el salsero mencionó que su apodo “El malo del Bronx” surgió luego de que fuera criado dentro de su familia donde él era el único hombre por lo q ue tuvo que defender a su abuelita, mamá y hermana, debido a que no estaba con su papá, así que siempre que les hacían algo tanto a ellas como a él, él siempre buscaba el tiempo y la manera de desquitarse o cobrarselas, por lo que se ganó el sobrenombre de “El malo”, pero el Bronx ya fue agregado tiempo después.

El condado del Bronx es muy significativo, ya que ahí fue donde nació el músico el 28 de abril de 1950.

“Me gané el nombre de “El malo” porque siempre me desquitaba, no había de otra, tenía que defenderme… toda la gente cree que soy una persona mala pero soy muy bueno”, expresó Colón.

¿Por qué Willie Colón fue considerado como un sello de la rebel?

Debido a que en sus venas ya corría la salsa caribeña, a partir de los 11 años mostró talento por los instrumentos de viento como por ejemplo el clarinete, la trompeta y el trombón, siendo este último el que lo consagró dentro de la salsa.

A los 17 años ya con sus conocimientos en el trombón comenzó a expresarse a través de “la salsa brava” donde el instrumento de viento era más crudo y callejero rompiendo así el jazz afrocubano de la época, por esta razón ha sido considerado como el arquitecto de la salsa urbana

Desde su entrada al mundo musical Colón fue identificado como un chico intrépido, sagaz y temerario, lo que lo llevó a desarrollar la nueva expresión salsera donde se homogeneizaba los trabajos que desde décadas se realizaban en el mundo latino de Nueva York .

Tras avanzar en su carrera se unió a Héctor Lavoe donde hizo de su apodo una marca y una sátira hacia las personas del bajo mundo perseguidos por la justicia, estás ideas fueron plasmadas a través de portadas y nombres de sus discos que eran aparentemente personajes al estilo gangster pero era pura salsa con calle y crítica, además de tener el sellos del Bronx.

Willie Colón fue considerado como símbolo de rebeldía, voz de quienes no la han tenido y una leyenda de la salsa de calle.