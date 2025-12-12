¿Qué hacer este fin de semana en Los Ángeles y Nueva York? Agenda cultural

Si estás buscando planes para disfrutar el fin de semana, aquí tienes una guía completa con conciertos, espectáculos y actividades culturales en dos de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos: Los Ángeles y Nueva York.

Los Ángeles: música, tradición y espíritu navideño

Viernes 12 de diciembre

Gladys Knight en el Luckman Center: La “Emperatriz del Soul” ofrecerá un show inolvidable repasando seis décadas de carrera en la 5151 State University Dr., Los Angeles a las 7:30 pm.

Conciertos alternativos: Curanderos (Rock en español/Alternativo) en Don Quixote y Bouncing Souls (Punk Rock).

Sábado 13 de diciembre

Desfile Navideño Familiar: Carrozas y artistas locales llenarán de color en las calles de 11:00 am a 1:00 pm.

El Cascanueces – American Ballet Theatre: Una tradición de diciembre en el Segerstrom Center for the Arts.

Conciertos destacados:

El grupo musical KATSEYE se presentará con su gira "The Beautiful Chaos" este 12 y 13 de diciembre en Inglewood (YouTube Theater) y el 13 en Hollywood (Hollywood Palladium)

El cantante Jon Batiste estará este sábado 13 de diciembre de 2025 en The GRAMMY Museum a las 5:00 p.m presentando su gira "Maestro Tour".

Para los fanáticos de la música navideña, Colbie Caillat y Gavin DeGraw estarán presentando su "Christmas Tour 2025" en el Cerritos Center for the Performing Arts en Cerritos, California.

Domingo 14 de diciembre

Mariachi en vivo, mercado navideño y celebración cultural. Jerry Moss Plaza, 135 N Grand Avenue, Los Ángeles. Hora: 4:30 pm – 7:00 pm.

Nueva York: luces, patinaje y espectáculos

Viernes 12 de diciembre

Luces de Dyker Heights (Brooklyn): Un recorrido imperdible por las decoraciones navideñas más famosas de la ciudad.

Patinaje sobre hielo clásico: Vive la experiencia en el Rockefeller Center, Roebling Rink (Brooklyn Bridge Park) o SKATE en Domino Park.

Espectáculos navideños:

Christmas Spectacular Starring the Rockettes en Radio City Music Hall.

Música en el Lincoln Center.

Mercados navideños en distintos puntos de la ciudad.

Sábado 13 de diciembre

Conteo Navideño de Aves: Evento anual con más de un siglo de tradición. Participa en Manhattan, Governors Island, Randall’s Island o Roosevelt Island.

Domingo 14 de diciembre

Randall’s Island Park: Continúa el conteo de aves y disfruta de la naturaleza en plena ciudad.

Tanto en Los Ángeles como en Nueva York, este fin de semana ofrece una mezcla de cultura, música y tradición navideña. Desde los clásicos como El Cascanueces y las Rockettes, hay opciones para todos los gustos.

