James Gunn: Supergirl ya no es perfecta, será “rebelde como los hombres”

La nueva etapa del universo cinematográfico de DC trae consigo una visión distinta de Supergirl y James Gunn, lo dejó claro: Kara Zor-El no será la heroína impecable que muchos recuerdan, sino una figura compleja, vulnerable y “rebelde como los hombres”.

Una Supergirl diferente

El tráiler recién presentado muestra a Milly Alcock en el papel de Kara Zor-El, una veinteañera fiestera que atraviesa universos y se ve envuelta en batallas intergalácticas tras una celebración de cumpleaños solitaria. Su misión principal es vengar a la extraterrestre Ruthye, lo que la lleva a enfrentarse a dilemas emocionales y conflictos que revelan su lado más humano.

El guion, inspirado en la miniserie Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King y Bilquis Evely, se centra en el desorden del personaje y en su lucha interna. “Esta es realmente una historia de antihéroe. Ella tiene muchos demonios, mucha carga emocional, lo cual es muy diferente de la situación de Superman en su vida”, explicó el director Craig Gillespie.

Gunn rompe con el molde

James Gunn, director creativo del nuevo DCU, enfatizó que la intención es alejarse de la perfección que tradicionalmente se ha impuesto a las superheroínas. “Muchas veces las superheroínas son tan perfectas. Ella no lo es en absoluto (…) como se les ha permitido ser a los superhéroes masculinos desde hace tiempo”, declaró.

La frase resume el enfoque: Kara Zor-El será imperfecta, contradictoria y emocional, mostrando un espectro de vulnerabilidad que rara vez se ha permitido en personajes femeninos del género. En pantalla, la propia Supergirl lo expresa con contundencia: “Superman ve lo bueno en todos, y yo veo la verdad”.

Entre la ficción y el drama corporativo

El evento de presentación tuvo un ambiente electrizante, con asistentes reaccionando como en la Comic-Con. Sin embargo, fuera del recinto, Warner Bros. atravesaba un momento turbulento tras el anuncio de su venta a Netflix y la oferta hostil de adquisición por parte de Paramount. A pesar de ello, Gunn aseguró que la producción de Supergirl no se verá afectada, ya que cualquier cambio de propiedad tardaría años en concretarse.

Un legado que busca renacer

La historia de "Supergirl" en el cine ha estado marcada por los tropiezos. La primera adaptación con Helen Slater no logró el impacto esperado. Ahora, Gunn apuesta por un nuevo comienzo, convencido de que la película puede convertirse en uno de los títulos más fuertes de la temporada veraniega de 2026.

Estreno internacional

México y Latinoamérica: 25 de junio de 2026

Estreno global: 26 de junio de 2026