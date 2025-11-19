Karol G y Tainy anuncian el estreno de “Única”, su nueva canción y video

Luego de convertirse en la gran protagonista de los Latin Grammy 2025, Karol G sorprendió a sus seguidores al revelar un adelanto de su próximo sencillo titulado “Única”, con el que marca el cierre de la era “Tropicoqueta”. La canción estará disponible en todas las plataformas digitales el 20 de noviembre y contará con la colaboración del productor puertorriqueño Tainy, uno de los nombres más influyentes de la música urbana.

Una canción con trasfondo emocional

Conocida mundialmente como “La Bichota”, Karol G compartió un fragmento de la letra que muchos interpretan como un mensaje de desamor, posiblemente dedicado a Feid: “Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio, después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”.

El adelanto llegó acompañado de un extracto visual cargado de simbolismo: escenas entre la oscuridad de un bosque y la luz de una casa frente al océano, representando el tránsito de la introspección hacia la liberación. En el video se observa a Karol vestida con un camisón victoriano en mitad de la noche y, en otra toma, de espaldas con una melena castaña clara y un vestido de época mientras contempla el cielo desde un balcón.

“Única”: un proyecto internacional

Mientras “Tropicoqueta” estuvo marcado por ritmos latinos y caribeños, “Única” se perfila como una producción más internacional. La portada del sencillo fue diseñada por el reconocido artista japonés Yoshitaka Amano, quien creó una ilustración etérea que evoca la figura de un hada o sirena junto a otra silueta femenina, reforzando el carácter místico del proyecto.

Karol G brilla en los Latin Grammy

El anuncio de “Única” llega justo después de que Karol G se alzara con dos de los premios más importantes de los Latin Grammy: Canción del Año y Mejor Canción Tropical, ambos por “Si Antes Te Hubiera Conocido”. Además, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al interpretar por primera vez en vivo su colaboración “Coleccionando Heridas” junto a Marco Antonio Solís.

La trayectoria de Tainy

El productor Marcos Efraín Masís Fernández, conocido como Tainy, ha sido responsable de múltiples éxitos globales como “Un Día (One Day)” con J Balvin y Dua Lipa, y “Mañana Será Bonito” de Karol G junto a Carla Morrison. Su participación en “Única” refuerza las expectativas de que el tema se convierta en otro hit internacional.