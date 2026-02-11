La estrella de Stranger Things que eligió una escuela PÚBLICA y se graduó como estudiante

Priah Ferguson, reconocida mundialmente por dar vida a Erica Sinclair en la exitosa serie de Netflix, “Stranger Things” , alcanzó un hito que pocos imaginaban. Antes del esperado estreno de la última temporada, la joven actriz celebró su graduación de secundaria, pero con una particularidad: decidió cursar sus estudios en una escuela pública y graduarse junto a sus compañeros de toda la vida.

La joven estrella compartió su orgullo en Instagram, aclarando una duda recurrente entre sus seguidores: “¡Lo logré! La mayoría de las personas siempre se sorprenden cuando descubren que he estado en escuela pública toda mi vida”. Ferguson explicó que la decisión fue estratégica para su crecimiento personal: “El papel que me presentó al mundo se filmó aquí en mi ciudad natal, y tomé la decisión temprano de no perderme las experiencias del mundo real solo por mi carrera”.

¿Por qué Priah Ferguson de Stranger Things es millonaria y estudió en una escuela pública?

A pesar de tener solo 19 años, Ferguson demuestra una madurez excepcional. Logró mantener un promedio de calificaciones por encima de la media nacional mientras gestionaba una carrera en ascenso constante. Según sus propias palabras:

“Equilibrar una carrera de adulto, dentro y fuera de pantalla, mientras mantenía un promedio de calificaciones por encima del promedio nacional y aún crecía, ha sido un viaje único”.

Su compromiso no fue solo académico; Ferguson se destacó como vicepresidenta de su clase senior, posición desde la cual ofreció un discurso conmovedor durante la ceremonia de graduación de Fayette County High School: “Aunque la vida tiene una manera de derribarnos a menudo, debemos levantarnos ante las realidades de nuestro destino”.

¿Cuántos millones acumula Priah Ferguson de Stranger Things?

Desde que se unió al elenco de "Stranger Things" a los 10 años como la hermana menor de Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), su patrimonio ha crecido hasta alcanzar los 1.5 millones de dólares. Sin embargo, la actuación es solo una de sus facetas:

Empoderamiento: Creó su propia marca de ropa, Boldly Me, enfocada en el empoderamiento de niñas y adolescentes.

Proyectos exclusivos: Mantiene contratos con gigantes como Disney y Nickelodeon.

Actualmente presta su voz para “Hard Drive”, un podcast disponible en Apple Podcasts y Spotify que explora teorías de conspiración y thrillers de ciencia ficción.

