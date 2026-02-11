Margot Robbie reveló situación INCÓMODA con FAMOSO actor: “me dijo que comiera menos”

Durante la reciente gira promocional de su nueva película, “Cumbres Borrascosas”, Margot Robbie contó cómo fueron los inicios más oscuros de su carrera. Reveló uno de los desplantes más “fuertes” que recibió. En una charla directa para Complex junto a Charli XCX , Robbie contó el peor regalo que ha recibido en su carrera, la australiana no mencionó un objeto inútil, sino un insulto disfrazado de cortesía: un actor con el que trabajaba en sus primeros años le obsequió el libro “Por qué las francesas no engordan”.

¿Por qué Margot Robbie debía adelgazar, según el actor famoso?

Aquel regalo, publicado originalmente en 2007, prometía el secreto de la delgadez eterna. Pero para una joven Margot que apenas comenzaba a labrarse un camino, el mensaje fue contundente: "Era básicamente un libro que te decía que comieras menos", recordó con una mezcla de ironía y desdén. Pensé: '¡Uf, qué grosería!'".

Aquel actor, cuya identidad Robbie prefirió mantener en la sombra, intentó reducirla a una cifra en la báscula. Hoy, esa misma mujer no solo es una de las actrices mejor pagadas, sino una productora de élite que, junto a su esposo Tom Ackerley y su firma LuckyChap Entertainment.

Aquel episodio ocurrió mucho antes de que Robbie compartiera créditos con Leonardo DiCaprio en “El lobo de Wall Street”.

¿Cuándo se estrena “Cumbres Borrascosas” en Estados Unidos?

La película, una adaptación del clásico literario de Emerald Fennell llegará a los cines este 13 de febrero al lado de Warner Bros. Pictures.

Reparto

Margot Robbie como Catherine Earnshaw.

Charlotte Mellington como la joven Catherine.

Jacob Elordi como Heathcliff.

Owen Cooper como el joven Heathcliff.

Shazad Latif como Edgar Linton.

Hong Chau como Nelly Dean.

Vy Nguyen como la joven Nelly.

Alison Oliver como Isabella Linton.

Ewan Mitchell como Joseph.

Producción: Emerald Fennell, Josey McNamara, Margot Robbie.

¿De qué trata “Cumbres Borrascosas”?

La película narra la intensa y apasionada historia de amor de Heathcliff, un hombre huérfano adoptado, y Catherine Earnshaw. Pero la presión social es más fuerte. Esto se transforma en odio y venganza de parte de Heathcliff.

