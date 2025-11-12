¿Ya no pegó su música? Linkin Park abre puesto de Tortas en CDMX: Horarios, menú y ubicación de Tortas “Los Linkin”

Este fin de semana Linkin Park hará su tan esperado regreso a México como parte de su presentación en el Corona Capital y a decir verdad muchos de sus fans no creían que volverían a tocar juntos tras la trágica muerte del vocalista Chester Bennington en el año 2017.

Fue en septiembre del 2024 que la banda anunció a Emily Armstrong como su nueva vocalista, con quien lanzaron su disco From Zero y recientemente… ¿Su puesto de tortas? En esta visita a México, la banda se ha acercado con todo al público mexicano y en esta ocasión han intentado llegarle a través de la comida con un platillo característico de los chilangos con su nuevo emprendimiento "Tortas Los Linkin", donde incluso, la banda mencionó que regalará las primeras 50 tortas.

¿Cuándo abre el local de tortas Linkin Park?

A través de sus redes sociales, Linkin Park anunció que durante dos días abrirán un “changarro” de tortas con el que presentan su menú exclusivo “From Zero” el cuál abrirá esta semana.

Este es el menú de las tortas de Linkin Park:



Heavy Is The Crown: Pierna horneada, milanesa, queso oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

Pierna horneada, milanesa, queso oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Emptiness Machine: Pierna horneada, queso oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

Pierna horneada, queso oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Cut The Bridge: Milanesa, queso oaxaca, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

Milanesa, queso oaxaca, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Overflow: (vegana)Hongos, cebolla, frijol, jitomate y aguacate.

¿En dónde está el local de tortas de Linkin Park?

Este local que ha robado la atención de toda la ciudad abrirá únicamente por dos días este jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 11 am a 7 pm y se encontrará ubicado en Colima 395 en la colonia Roma Norte en CDMX.

Además de poder probar estas increíbles tortas, también podrás conseguir merch exclusivo de su gira From Zero, donde habrán a la venta playeras, sudaderas, totebags, gorras, posters, pines e imanes, así que no lo pienses y date una vuelta.