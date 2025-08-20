¿Por qué los videos de peleas tienen música de Linkin Park de fondo?

Todos conocemos a la icónica banda californiana Linkin Park, misma que hasta hace poco volvió a tener actividad luego de la trágica muerte de su vocalista Chester Bennington en el año 2017, pero te has preguntado ¿Por qué ponen su música en los videos de peleas?

Aunque estuvieron varios años inactivos y no fue hasta este 2023 que integraron a Emily Armstrong como su nueva vocalista, su legado permaneció intacto y de hecho creció la leyenda de esta banda con el paso del tiempo, donde incluso miles de videos de peleas en las redes tienen su música.

¿Por qué hay videos de peleas de todo tipo con música de Linkin Park?

Si tú como nosotros estás en internet de manera constante (siempre) lo más seguro es que alguna vez te hayas encontrado con un video de peleas de anime, lucha libre, videojuegos, series o conflictos reales con música de la banda mencionada y creemos tener los motivos…

Creemos que su sonido Nu Metal, Rap, Rock Alternativo y Rap Metal quedan perfecto con estas situaciones poco amigables.

Las letras de Chester eran reconocidas por estar cargadas de emoción, donde hablaba sobre la rabia, dolor emocional, lucha interna y superación.

Sus versos tranquilos como explosivos van de 0 a 100 en cuestión de milésimas de segundos, tal como una pelea, lo que hace quizá un poco más sencillo sincronizar los golpes con los ritmos.

¿Cuándo se popularizó este “trend”?

En la primera década de los 2000’s, Linkin Park fue la banda más usada en AMVs (Anime Music Videos), sobre todo en peleas de Dragon Ball y Naruto.

Seguramente en algún café internet viste o alguien te pasó por Bluetooth un video de estos animes con canciones como “In The End”, “Numb”, “Somewhere I Belong” o “Crowling” de fondo y no podemos negar que eran ediciones épicas.

Aunque no somos muy fanáticos de la tensión y la violencia, las primeras canciones de Linkin Park que tenían un tono “oscuro” y misterioso se empezaron a relacionar con juegos como Mortal Kombat e incluso shooters como Call of Duty, consolidando esta mezcla.