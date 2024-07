Esto fue lo mejor de la primera semana en ‘La Academia: Camino a la Fama’

¡Qué semana! ‘La Academia: Camino a la Fama’ cumplió una semana y sucedió de todo. Si te perdiste algo, traemos para ti esos momentos increíbles que se vivieron dentro de la casa de ‘La Academia’.

Caro Heredia fue la alumna de la semana

Nadie sabía lo sospechaba, pero durante un ‘en vivo’, el director, Héctor Martínez, nombró a Caro Heredia la alumna de la semana en ‘La Academia’. El reconocimiento se lo ganó gracias a su increíble esfuerzo y dedicación durante la primera semana, cuando los alumnos se preparaban para dar el primer concierto. Este nombramiento no solo fue un gran reconocimiento, también le trajo beneficios dentro de la casa.

Eugenio Salco fue señalado como el peor alumno de la semana

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, mientras unos se coronaban como los mejores alumnos, Eugenio Salco no sé salvo de ser señalado como el peor alumno de la semana. Thania y Cristian también fueron tachados de no haber tenido un buen desempeño, por lo que tuvieron que realizar una prueba de rendimiento. A pesar de que Thania y Cristian fueron señalados, Eugenio se ganó ese título desde que se presentó durante el primer concierto.

Vanessa Claudio llevó un detalle a Flor Ramírez

Los académicos se enfrentaron a ellos mismos durante sus sesiones de terapia. Flor reveló a la psicóloga lo difícil que fue la pérdida de su madre y cómo eso, cambio su vida por completo. Por este motivo, Flor, colocó un altar en el cuarto de las chicas dedicado a su madre. La conductora de ‘La Academia: Camino a la fama’, Vanessa Claudio, llevó unas flores para Flor.

Fue la primera prueba de inmunidad para los Académicos

Vanessa Claudio llevó la primera prueba de inmunidad a los académicos. Para ser acreedores de la inmunidad, los académicos tenían que tomar una de las llaves y abrir el casillero que tuviera el mismo número. Una dinámica muy divertida de la cual solamente uno de los alumnos podría resultar ganador y Brisa, fue la afortunada.

Nos enteramos de la historia de amor entre Thania y Leo

Los chicos lograron sacarle a Thania la historia de amor que tiene con Leo. Resultó que Thania se enamoró de Leo desde que lo vio en el casting de ‘La Academia’. Según Tania, el interés romántico fue recíproco.

Ricardo Casares y Héctor Martínez discutieron

Antes de la prueba de rendimiento, los criticones entraron para evaluar a los académicos con peor desempeño. El director, Héctor Martínez, hizo acto de presencia junto a los ‘criticones’ de la noche. Mientras conversaban sobre la dinámica, Héctor no dudó en expresar su punto de vista respecto al tema y termino debatiendo con Ricardo Casares.

Reto de cocina para los académicos junto a Rossana Nájera y el Chef Poncho

Los académicos pudieron disfrutar de una clase con la ganadora de MasterChef Celebrity, Rossana Nájera y el chef Poncho. Eugenio y Cristian fueron los únicos alumnos que no pudieron estar en esta dinámica por no haber sido elegidos durante la prueba de rendimiento. El equipo ganador pudo disfrutar de un premio especial, donde se la comida y la cercanía con sus compañeros de equipo los llevo a sincerarse y hablar de su pasado con sus compañeros.

