Reguetón, punk, corridos tumbados y MÁS: Estos son los mejores conciertos del fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre en CDMX
¿Sin planes para este fin? Estos son los mejores conciertos del fin de semana que habrá en la Ciudad de México este fin de semana
El año se está terminando… ¡Pero los conciertos no! Aunque pareciera que cada vez hay menos cosas por hacer en estas fechas, la Ciudad de México siempre nos da grandes eventos para disfrutar, por lo que te compartiremos nuestra agenda de eventos imperdibles de este 12, 13 y 14 de diciembre.
Desde los esperados conciertos de Bad Bunny como parte del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' hasta algunas presentaciones más discretas pero igual de emocionantes como una gran celebración de punk, estos son los eventos de la CDMX que no te puedes perder por nada del mundo.
¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?
- Quien es considerado como “el mejor artista del siglo XXI”, Bad Bunny estará ofreciendo un concierto más que cotizado los próximos jueves 11 y viernes 12 de diciembre en el Estadio GNP como parte de esta “residencia” de ocho fechas en soldout.
- DLD, una de las bandas de rock más destacadas de los últimos años ofrecerá un par de fechas en La Maraka este viernes 12 y sábado 13 de diciembre, aún puedes conseguir entradas en el sitio oficial del venue.
- Si lo tuyo es la música de trova, no te pierdas la oportunidad de ver a uno de los mejores, pues Fernando Delgadillo estará ofreciendo una noche única en el Lunario del Auditorio Nacional el sábado 13.
- La CDMX nos ha dado grandes bandas de indie rock y Rey Pila es una prueba de ello, por lo que estarán celebrando 10 años de su disco “The Future Sugar” en el Foro Puebla el sábado 13.
- Una de las bandas finlandesas más icónicas de todos los tiempos, The Rasmus llegarán al Velódromo Olímpico este sábado 13 de diciembre en un concierto imperdible y lo mejor es que ¡Aún puedes conseguir boletos! Date una vuelta al sitio oficial de TicketMaster.
- Una de las bandas de punk más grandes de todo México, Seguimos Perdiendo estará celebrando su 30 aniversario en el icónico Multiforo Alicia este domingo 14 de diciembre junto a bandas como Lumberjacks, De Nalgas y Tabacos.
Esto le interesa a los “sad boys”, pues uno de los mejores cantantes de corridos tumbados, Junior H estará dando otro de sus conciertos en la Monumental Plaza de Toros “La México” este domingo 14 de diciembre.