Reguetón, punk, corridos tumbados y MÁS: Estos son los mejores conciertos del fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre en CDMX

El año se está terminando… ¡Pero los conciertos no! Aunque pareciera que cada vez hay menos cosas por hacer en estas fechas, la Ciudad de México siempre nos da grandes eventos para disfrutar, por lo que te compartiremos nuestra agenda de eventos imperdibles de este 12, 13 y 14 de diciembre.

Desde los esperados conciertos de Bad Bunny como parte del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' hasta algunas presentaciones más discretas pero igual de emocionantes como una gran celebración de punk, estos son los eventos de la CDMX que no te puedes perder por nada del mundo.

¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?