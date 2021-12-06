Estas son todas las teorías que han surgido de la película Los Increíbles.

Los Increíbles es una de las películas favoritas entre los amantes de Pixar, ya que retrata la historia de una familia con poderes intentando salvar a la humanidad.

Elastigirl, Violeta Parr, Robert Bob, Dash, Jack-Jack y más personajes se metieron en el corazón de todos los cinéfilos, además de que dieron paso a las teorías más alocadas de internet.

En su momento, el director Brad Bird rompió el silencio para el portal estadounidense Huffpost sobre las teorías que surgieron entre los fans.

“Creo que es una trampa mirar a ese tipo de cosas; te inclinas hacia una idea o te alejas porque ya se le ha ocurrido a alguien. Conviene estar en un espacio donde simplemente pienses lo que te gusta a ti, de modo que yo no intento mirar teorías”, expresó el estadounidense.

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Estas son algunas teorías de Los Increíbles

La primera teoría sostiene que Jack-Jack tiene poderes gracias a las melodías de Mozart, ya que la música clásica estimula a los bebés desde que están adentro del útero.

Brad Bird confiesa a Huffpost que la teoría no está tan alejada de la realidad en la película Los Increíbles.

“Es un estímulo tonal y la música engloba algunas zonas del cerebro que se activan con las matemáticas porque tiene que ver con el cálculo del tiempo. Conectamos con la primera película, donde el canguro de Jack-Jack menciona a Mozart… quisimos ser coherentes con nuestro propio universo y divertirnos”, expresó el director.

Otra teoría sostiene que Edna Moda diseñó el traje con capa de Síndrome sin importar el riesgo y peligro para la humanidad.

Brad Bird asegura que esta teoría es falsa, pero que en la cinta de Los Increíbles existen otros easter eggs que muy pocos cinéfilos reconocen.

“No, es un no rotundo esa teoría… ¿sabes qué? Solamente voy a decir respetuosamente que cuando introducimos easter eggs todo el mundo quiere que digamos dónde están, pero eso quitaría la gracia, con todo respeto, no diré nada. Los hemos introducido y es muy divertido encontrarlos”, subrayó.

Los Increíbles han dado paso a más teorías entre los admiradores, por ejemplo, que Edna Moda es la verdadera madre de Violeta, que Edna es una villana retirada, que Síndrome trabaja para el gobierno, que el verdadero poder de Síndrome es la súper inteligencia o que Violeta puede ser Boo de Monsters, Inc.

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