Ellos son los villanos más temibles de las películas de Disney.

No todo son princesas y príncipes en las películas de Disney, ya que también existen algunos villanos que se apoderan de las pesadillas de millones de niños. Te contamos quiénes son los antagonistas más aterradores que continúan espantando a chicos y grandes.

Cruella de Vil

Desde su aparición en 101 Dálmatas, esta glamurosa villana demuestra que hace cualquier cosa para obtener sus abrigos y vestir al último grito de la moda. En este año 2021, el personaje llegó a la piel de Emma Stone para regalarnos una Cruella de Vil estafadora, rebelde y creativa.

La Reina Grimhilde

La Reina Grimhilde es la primera villana de la franquicia Disney, dando paso a una vanidosa mujer que hace hasta lo imposible para acabar con Blancanieves.

La Reina Grimhilde manda a sus secuaces a arrancar el corazón de Blancanieves, además de que nunca se despega de su espejo para asegurar que es la mujer más bonita de todo el reino.

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Lady Tremaine

Se trata de la madrastra más temida de Disney, ya que dedica su tiempo a arruinar la vida de Cenicienta. Lady Tremaine evita que la princesa de vestido azul encuentre la felicidad al lado de su príncipe, pero sus planes son truncados por el hada madrina.

Scar

El terrible león acaba con su propio hermano en medio de una montaña y así evita su reinado en la manada, dando paso a uno de los antagonistas más odiados de Disney.

Scar es de los mamíferos más temidos, ya que hace cualquier cosa por ser el verdadero líder de la película El Rey León.

El Juez Claude Frollo

El jorobado de Notre Dame es una de las películas favoritas de los cinéfilos; sin embargo, también cuenta con la participación de un escalofriante antagonista.

Se trata de El Juez Claude Frollo, un fanático religioso y juez corrupto que hace la vida imposible a los gitanos y a todo el pueblo. También es responsable de la muerte de la mamá de Quasimodo y de un incendio en la ciudad de París.

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