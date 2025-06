¿Hacían justicia? La UNIC arresta a dos hombres que atentaban contra malos cuidadores de adultos mayores

En una denuncia anónima, a la Unidad de Investigación Criminal le llegó un reporte de haber encontrado el cadáver de lo que parecía ser una persona mayor abandonada. Cuando los detectives llegaron hasta la escena del crimen y al trasladar el cuerpo hasta su forense notaron que se trataba de nada más y nada menos que un joven quien habría recibido quemaduras con ácido, esto con la intención aparente de quererlo hacer ver como una persona de la tercera edad.

Con esa información el equipo del Capitán Eligio Enciso comenzó una pronta investigación para poder obtener más pistas de este caso. No pasó mucho tiempo hasta que se reportó otro cuerpo, ahora de una mujer, la cual sufrió de las mismas quemaduras por ácido en el rostro. Con estos antecedentes, la UNIC comenzó a entrevistar a los padres de las víctimas, quienes coincidentemente o no, todos eran personas adultas mayores, quienes sí lamentaban la muerte de sus hijos pero parecían no querer llevar más allá las investigaciones.

Cuanto más se adentran en el caso, la UNIC llegó hasta un lugar de cuidado de ancianos, “Un Camino Más” el cual brindaba apoyo a adultos mayores que necesitaban ayuda médica o soporte para hacer sus tareas diarias. Así llegaron hasta una anciana quien había perdido a su hija, y les dio una pista que les ayudó, pues mencionó que “los niños” habían ido a visitarla, mención con la cual dedujeron que se trataba de dos personas las que habían sido victimarias.

Y en un fuerte altercado la detective Ariel Aragón y Bruno Barraza catearon un hogar que resultó ser de los asesinos, quienes no dudaron en confrontarlos entre golpes, algo que claramente no les rindió frutos ya que ambos terminaron presos.

Ellos eran dos hermanos que pretendían vengar al mayor de ellos muerto por la negligencia de sus propios hijos, a los que también asesinaron con saña.

