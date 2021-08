Estos son los datos curiosos que no sabías sobre ‘Maléfica’.

Las villanas de Disney continúan siendo una completa sensación entre chicos y grandes. Cruella, Úrsula, La Reina de Corazones, Maléfica y otras damas son antagonistas llenas de glamour, perversión y siniestros planes.

Maléfica, interpretada por Angelina Jolie en el 2014, se convirtió en una de las malvadas más queridas de la pantalla grande. La peor enemiga de la princesa Aurora también esconde algunas curiosidades que te contamos a continuación.

Estos son los secretos mejor guardados de la película de Maléfica

El glamuroso atuendo negro de Maléfica es uno de los más famosos en el mundo de Disney; sin embargo, el look está complementado con un maquillaje inspirado en Lady Gaga en el video Born This Way.

La hija de Angelina Jolie también apareció en una de las escenas interpretando a la pequeña Aurora. Se trata de Vivienne Jolie-Pitt, quien debutó en el séptimo arte junto a su famosa madre. La menor fue seleccionada para encarnar a la romántica princesa tras espantarse con el aspecto de su mamá como Maléfica.

Crear el personaje de Maléfica llevó un exhaustivo trabajo de meses para la actriz. Fue mientras bañaba a sus hijos, cuando Angelina encontró el tono de voz perfecto para la villana de Disney. Además, dos de sus pequeños también aparecieron en la escena del bautizo.

Robert Stromberg se convirtió en el director de Maléfica, además recibió múltiples elogios por su trabajo. Sin embargo, Tim Burton fue el primer creador considerado para retratar la vida de Maléfica en la pantalla grande. El californiano, no aceptó el proyecto y decidió enfocarse en otros proyectos personales.

Angelina Jolie estuvo involucrada en cada proceso de la creación de Maléfica. El vestuario, maquillaje, tono de voz y hasta música fueron supervisados por la estadounidense. Además, la querida actriz eligió a Lana Del Rey para interpretar Once Upon a Dream, tema oficial de la película de fantasía.

