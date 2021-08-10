¿Cuál es el verdadero nombre de Boo, la niña de Monsters Inc.?

En el año 2001, la compañía Pixar lanzó a la pantalla grande una de sus películas más populares: Monsters Inc. James P. Sullivan, Mike Wazowski y Boo, la tierna niña que se escapó del mundo humano, se metieron en el corazón de millones de cinéfilos.

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Recordemos que la historia se enfoca en dos monstruos que trabajan para una planta de energía eléctrica, donde intentan ser los mejores de su empresa dentro del departamentos de Sustos, en el que se dedican a entrar al mundo de los niños de todo el mundo, para extraer los gritos, mismos que dan la energía a la ciudad.

El papel de Boo

Sin embargo, en el mundo de los monstruos, ocurre un accidente cuando Sullivan deja entrar a Boo, y pide ayuda a su fiel compañero para regresar a la pequeña al mundo de los humanos, pero la niña logra escapar de una mochila en el que la llevaba y todo se vuelve un caos para encontrarla.

El nombre de Boo

Tras su estreno en 2001, todos los seguidores de la compañía saben cómo termina la historia y la precuela que hicieron los mismos creadores con la cinta, Monsters University, en la que narra como Wasowski y Sullivan se hacen los mejores amigos y entran a trabajar a su actual empresa.

Después de todo y las dos entregas que estuvieron en la pantalla grande, nunca se reveló cómo se llamaba Boo, que así fue como le puso Sullivan cuando planeaban regresarla, pero nadie hasta ahora sabía el nombre real de la niña.

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Después de tanto misterio, un usuario en TikTok, reveló el nombre real de Boo, el cual es Mary, y se ve justo en la escena cuando Sully lleva a dormirla a su cama, en el que cómicamente, le pone un periódico para que fuera ahí, pero ella se acuesta en su enorme cama; ahí le muestra un dibujo donde su nombre figura.

