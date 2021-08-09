Fans revelan la razón por la que no aparece el papá de Andy en ‘Toy Story’.

Desde hace mucho tiempo, varios fanáticos de la franquicia de Toy Story han hecho todo tipo de teorías sobre las películas que han marcado a más de uno.

En esta ocasión, es sobre la teoría de que la madre de Andy es en realidad Emily, la primera dueña de Jesse en Toy Story 2.

Te puede interesar: Teoría de fans dice que Bonnie es la villana en ‘Toy Story 4', ¿será?

Esta situación provocó mucha controversia, pues de forma inmediata, muchos fanáticos comenzaron a debatir si era verdadero o falso.

Desde entonces, los cuestionamientos sobre el padre de Andy se hicieron presentes, pero en realidad, la teoría original fue propuesta por Jess Nevins, un escritor de gran talento que publicó su hipótesis sobre el señor Davis en 2010.

Jess Nevins afirmaba que los padres de Andy estaban pasando por un proceso de divorcio durante los acontecimientos de la primera entrega de Toy Story. El papá de Andy abandonó a la familia, y tras esta especulación, hay bastantes pruebas para demostrarlo.

Recordemos que no se menciona ni se ve al padre de Andy en las películas de Toy Story. Pero sí lo hizo, todo apunta a que huyó de casa abandonando a su esposa y a sus hijos.

Las pistas evidentes

Quizás pudo haberse ido justo antes de que la primera entrega Toy Story empezará, o puede que unos meses antes, pero hay algo que queda claro: el papá de Andy no murió.

Ya que, el papá de Andy no aparece en ninguna de las fotos de la familia. Si hubiera muerto, lo normal es que al menos dejaran una foto suya con el fin de honrar su memoria.

Por supuesto, también se puede argumentar que si hubiera muerto hace mucho tiempo, la familia quizás ya le habría olvidado. Pero si ese es el caso, Molly, la hermana pequeña de Andy, es todavía una bebé, lo cual hace que sea imposible que hubiera muerto recientemente. Si no, la existencia de Molly no sería factible.

Por otra parte, la madre de Andy aparece sin anillo de boda en la fiesta de cumpleaños de Andy en la primera película. Si el señor Davis hubiera muerto recientemente, lo más seguro es que ella todavía lo llevase puesto.

También te puede interesar: ¿Quién es el personaje de Toy Story que aparece en Coco?

Sin embargo, también se ha especulado que Molly podría haber sido concebida por otro hombre, y que ese sería el motivo por el que los padres se divorciaron. Aunque, no se descarta la posibilidad de adopción, o que la mamá de Andy sea madre soltera.

