Los Simpson: Estas son las canciones inolvidables de la serie.

Estas son las canciones inolvidables de la serie Los Simpson. Te presentamos los temas que han cautivado a lo largo de los años en la historia de Homero y compañía.

Será en la temporada 33, cuando Los Simpson tendrán un capítulo musical, según lo reveló el productor ejecutivo de la serie, Matt Selman, en Comic-Con. A continuación te presentamos una a una.

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'El planeta de los simios'

Troy McClure protagonizó un musical sobre 'El planeta de los simios' en algún capítulo, se trata de un tema divertido que se hace aún mejor con 'Olvídala' del Binomio de oro de fondo.

'El mambo de Burns'

Un músico latino hizo su aparición con un mambo vengativo con dedicatoria al señor Burns. Definitivamente es inolvidable.

'Los magios'

La canción remonta a aquel episodio donde Homero entra a una sociedad secreta que controla gran parte de lo que conocemos.

'Drop Da Bomb'

Se relaciona con el momento en el que Bart se unió a una boyband pop que tiene como objetivo que los jóvenes se enlisten en la marina.

'Baby on Board'

Recuerda cuando Homero fue integrante de un cuarteto y las referencias a The Beatles son muchas.

'La casa de burlesque'

Una casa de burlesque se abrió en Springfield y los puritanos se escandalizan, pero surge una melodía que destaca lo importante que es el lugar para la ciudad.

'Comisionado de basura'

Por medio de este tema, Homero dice las ridículas promesas que cumplirá si es elegido comisionado de basura.

'¿Quién necesita un minisuper?'

Esta canción aborda cuando Los Simpson ayudan a Apu a retomar su vida luego de perder el minisuper.

'El sindicato de la planta nuclear'

Se trata de una balada folk en la que Lisa ensalza el poder de los empleados del sindicato al defender sus derechos y lograr una transformación.

'Cut Every Corner'

Una niñera estilo 'Mary Poppins' llega con Los Simpson para realizar el trabajo a medias, dando ese peculiar "ejemplo".

'See My Vest'

Aquí el señor Burns muestra su gusto por la moda y las pieles como si fuera la malévola 'Cruella' de Disney.

'Happy Birthday, Lisa'

Un invitado musical le canto un feliz cumpleaños a Lisa, se trató ni más ni menos que de Michael Jackson, pero en su momento no podía saberse.

'Monorriel'

Un emblemático tema con el que Springfield quiso hacer del monorriel su propio sistema de transporte.

'Canyonero'

Krusty experiementa con otro tipo de comedia, pero el payaso vuelve a su amado dinero cuando le ofrecen promocionar el vehículo estadounidense. .

'Préstame un sentimiento'

Kirk Van Houten, padre de Milhouse, qprueba suerte en la música con una melodía, luego de divociarse.

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