¿Margot Robbie dejará de interpretar a la supervillana Harley Quinn?

Margot Robbie alcanzó gran popularidad en los últimos años, pues se incorporó a las filas de DC como Harley Quinn. Fue en el 2016, cuando la australiana mostró su personalidad más extrovertida, atrevida y alocada para encarnar a la famosa villana con cabellera bicolor.

Y aunque los cinéfilos saben que DC realizó uno de los mejores castings, la celebridad considera que es tiempo de dejar descansar a la querida Harley.

Fue en una entrevista para EW, donde la artista confesó sus ganas de tomar un descanso y alejarse del personaje por un momento indefinido.

“Grabamos Aves de presa y están prácticamente seguidas, así que pensé ‘uf, necesito un descanso de Harley porque es agotadora’. No sé cuándo volveremos a verla. Estoy igual de intrigada que los demás”, expresó.

La también modelo ha hecho un trabajo exhaustivo desde 2016, además de que se prepara para aparecer en la próxima producción de James Gunn en agosto.

Margot Robbie tiene una de las agendas más ocupadas de Hollywood, ya que se prepara para encarnar a la muñeca Barbie. Además, se rumora que los directores David O. Russell, Damien Chazelle y Justin Kurzel quieren fichar a la australiana para algunas de sus producciones.

Sin contar que Margot también protagonizará una película sobre Lady Marian. Lo anterior ha generado que la actriz requiera de una pausa y así alejarse de la extrovertida Harley Quinn.

Te puede interesar: Todo lo que tienes que saber antes de ver la nueva serie de Monsters Inc.

Margot Robbie reacciona a las decisiones de Zack Snyder en ‘La Liga de la Justicia’

Fue en la misma entrevista con el portal EW, donde Margot Robbie habló de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, incluyendo la decisión del director de matarla.

La artista, quien recientemente cumplió 31 años, se quedó sorprendida al enterarse de la noticia.

"¡¿Quéeee?! no lo sabía. Supongo que es como en los cómics. La versión para cines del universo DC creo que es muy parecida a los cómics. Coges un cómic y algo ocurre y luego coges el siguiente cómic y puede que el personaje no esté vivo, o no esté con tal persona, quizás el personaje luce totalmente diferente”, comenzó la artista.

“Lo que decide un director no dicta lo que pueda hacer otro director con el mundo y los personajes, y eso es divertido. Creo que es un aspecto que atrae a los directores al mundo de DC, pueden hacer algo propio, como lo ha hecho James. No tuvo que ajustarse a lo que hizo David Ayer. Pudo retomarlo y hacer su propia película, que seguro que fue mucho más atractivo para él”, concluyó Margot Robbie sobre la decisión de Zack Snyder.

También te puede interesar: El diario de la princesa: ¿Cómo lucen en la actualidad los protagonistas?