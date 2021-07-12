Todo lo que tienes que saber antes de ver la nueva serie de Monsters Inc.

Una de las historias más emblemáticas del mundo Pixar es, sin duda, Monsters Inc., que llevó al género de la animación a otro nivel.

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Monsters University, la precuela de Monsters Inc., se estrenó 12 años después de la cinta original, consolidándose como una franquicia exitosa. Ahora, llega Monsters at Work, la nueva serie inspirada en esta historia, ocho años más tarde.

Fue este 7 de julio, que se estrenó el primer capítulo de esta producción, donde podremos saber que paso con Mike y Sulley, los protagonistas de esta historia, tras los hechos en Monsters Inc.

Para Billy Crystal y John Goodman, los comediantes responsables de doblar las voces originales de estos personajes, ha sido toda una aventura volver a reencontrarse.

En la rueda de prensa de lanzamiento, Billy Crystal recordó lo complicado que fue filmar con las restricciones de bioseguridad en el mundo.

Fue un proceso muy extraño por la pandemia. La única persona a la que vi durante el rodaje fue al responsable de la mezcla de sonido. Básicamente, estuve interactuando con el vacío. Fue como filmar un episodio de ‘The Walking Dead’, porque no había nadie más y, si llegaba alguien, era con un traje de protección y automáticamente te tenías que lavar. Si iba al estudio, solo veía al equipo por pantallas. Nunca estuvimos juntos

Nuevos personajes llegan a Monsters at Work

Además de las nuevas aventuras, la serie también nos permitirá a conocer las historias de nuevos integrantes de Monsters Inc. Y es que, en el final de la primera película, se produce un cambio sustancial en la dinámica de trabajo: la energía generada por el miedo de los niños ya no sirve, ahora lo rentable son las risas.

Así, aparecen Tylor Tuskmon, Val Little y Fritz, interpretados por Ben Feldman, Mindy Kaling y Henry Winkler.

Feldman coincide con Goodman en destacar la importancia de una historia tan emotiva y, a la vez, divertida como la de los Monsters en tiempos como los que vivimos.

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