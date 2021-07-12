El diario de la princesa: ¿Cómo lucen en la actualidad los protagonistas?

Han pasado dos décadas desde que se estrenó una de las películas más icónicas del mundo del cine de los últimos años. Se trata de El diario de la princesa, el film dirigido por Garry Marshall que convocó a las que serían después verdaderas estrellas del Oscar como Anne Hathaway y Julie Andrews.

Para quienes no la recuerdan con frescura hoy en sus mentes, esta cinta narra la vida de Mia Thermopolis, una adolescente despistada y distraída, cuya vida cambia cuando su abuela, la Reina Clarisse Renaldi, le dice que debe prepararse para convertirse en la heredera al trono de Genovia.

La película también cuenta con la participación de intérpretes como Larry Miller y Heather Matarazzo que, junto con las protagonistas, hicieron que el film tuviera una popularidad única y se convirtiera en un verdadero éxito.

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Luego de 20 años de que se estrenara la película, te mostramos cómo lucen los principales protagonistas de este icónico film.

Y si tienes ganas de revivirla, no olvides que en Azteca 7 podrás verla varias veces, tal como en los últimos años.

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