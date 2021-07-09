¿Cuáles son los villanos de Disney que merecen su propia película?

Sin duda, los clásicos animados de Disney han conquistado a miles de personas a lo largo y ancho de todo el mundo y aunque las películas están protagonizadas por héroes o heroínas que han conquistado corazones, no se puede negar que los villanos también han cumplido un papel fundamental.

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Y conscientes de este enorme potencial de los villanos, te mostramos una lista de los mejores y, por qué no, también los más queridos que merecen tener su propia película o tal vez un live action.

El Rey del Mal (El caldero mágico)

El caldero mágico es una de las películas más lamentables de Disney. Sin embargo, el Rey del mal es uno de los villanos más oscuros del estudio. Además de su escalofriante apariencia, compuesta por un esqueleto con cuernos y solo cubierto por una túnica, este villano tiene como fin unir un ejército de muertos vivientes.

Scar (El Rey León)

En este caso, sí estamos ante una de las películas más icónicas y más exitosas de todo Disney. Esto se debe gracias a sus personajes, entre los cuales está sin duda el villano Scar.

Se trata de un individuo con peculiares características como ser envidioso, arrogante, pero también es alguien perverso y ensimismado. La ambición ciega que posee lo hace traicionar a su hermano y aliarse con los enemigos del reino para conquistar el trono.

Una posible película sería una precuela que explore la relación entre ambos hermanos antes de la llegada de Simba y que explore cómo se forjó la personalidad de Scar. Además, es uno de los únicos villanos que ha logrado terminar con la vida de un protagonista como Mufasa.

El Capitán Garfio (Peter Pan)

En este caso no estamos ante uno de los villanos más aterradores del mundo Disney, pero sí es uno de los más emblemáticos y también uno de los grandes responsables del éxito de Peter Pan.

Se trata de un villano dispuesto a hacer de todo para terminar con su adversario, aún cuando esto lo lleve a cometer una serie de acciones llenas de engaño y sin honor. Además, es un personaje sumamente carismático, lo cual le permite empatizar con la audiencia rápidamente.

Una posible película podría explorar la llegada de Garfio a Nunca Jamás, su posible conversión en pirata y los orígenes de su rivalidad con Peter Pan.

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