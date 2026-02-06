La RECONOCIDA actriz que utilizó un vestido de cabello HUMANO

El estreno de “Cumbres Borrascosas ” comenzó marcado de una estética romántica y oscura que ha dejado a todos sin palabras. La nueva adaptación cinematográfica cuenta con el protagonismo de Margot Robbie, quien interpreta a Catherine Earnshaw, y Jacob Elordi como el atormentado Heathcliff. Siguiendo la visión de la directora Emerald Fennell, la alta costura de la promoción ha incluido estilos góticos alineados con la atmósfera de la película.

¿Era cabello real lo que llevaba Margot Robbie?

Sin embargo, fue el último atuendo de Robbie el que se volvió viral en cuestión de segundos: la actriz lució en la alfombra roja del estreno en el Reino Unido un diseño transparente color nude de Dilara Findikoglu. Lo impactante de la pieza es que contaba con decenas de trenzas entrelazadas hechas de cabello humano real, que decoraban desde sus hombros hasta el corpiño encorsetado y la falda.

¿Por qué llevar un vestido con cabello humano como Margot Robbie?

Aunque a primera vista la propuesta puede parecer turbia o espeluznante, la intención detrás del diseño posee un significado histórico y emocional muy profundo. El vestido es un homenaje directo a las hermanas Brontë.

Según Claire Moore, colaboradora del estilista de cabecera de la actriz, Andrew Mukamal, el detalle del cabello trenzado se inspiró en una reliquia histórica: un brazalete que perteneció a Charlotte Brontë (autora de Jane Eyre). El brazalete original fue creado utilizando el cabello de sus hermanas fallecidas, Emily (escritora de “Cumbres Borrascosas”) y Anne, una práctica común en la época victoriana para honrar la memoria de los seres queridos.

Un proceso artesanal de alta precisión

Para lograr esta pieza de arte, la diseñadora Findikoglu llevó una réplica del brazalete al Museo de la Casa Parroquial Brontë para comparar los colores dorado y castaño con los cabellos reales de las escritoras. El medio Allure detalló que este proceso de igualación de color duró casi una semana.

Una vez que se obtuvieron los tonos exactos, un equipo especializado de trenzadoras trabajó incansablemente para elaborar cada pieza y coserla al vestido. Para alcanzar el impresionante efecto visual y la textura de "tierra" que buscaban, se utilizaron un total de 22 paquetes de cabello de 60 centímetros.

Reparto de “Cumbres Borrascosas”

La película no solo destaca por su vestuario, sino por un elenco de primer nivel que promete una de las mejores adaptaciones del clásico literario:

Margot Robbie como Catherine Earnshaw.

Jacob Elordi como Heathcliff.

Charlotte Mellington como la joven Catherine.

Owen Cooper como el joven Heathcliff.

Shazad Latif como Edgar Linton.

Hong Chau como Nelly Dean.

Alison Oliver como Isabella Linton.

Ewan Mitchell como Joseph.

