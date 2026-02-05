Bad Bunny: ¿Dónde ver el Super Bowl 2026? Lugares y horarios para ver el “halftime” en Estados Unidos

Este domingo, el mundo entero fijará su mirada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, cuando Bad Bunny se convierta en la estrella absoluta del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Benito Antonio Martínez Ocasio hará historia como el primer artista latino en encabezar el espectáculo cantando solo en español. Este hito llega días después de su consagración en los Grammy, donde se llevó el premio a Mejor Álbum del Año.

¿Qué hacer para ver el Super Bowl?

Para quienes buscan ver el espectáculo de 15 minutos de Bad Bunny , existen diversas opciones para disfrutarlo, ya sea desde la comodidad del hogar o en eventos masivos diseñados para compartir la euforia del partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

En la tierra natal de Benito, la celebración alcanzará niveles de festival nacional. El encuentro deportivo, pautado para iniciar formalmente a las 7:30 p.m. (hora local de la isla), podrá disfrutarse en la Popular Plaza del Distrito T-Mobile en Puerto Rico . Allí, la experiencia promete ser una inmersión total entre música, gastronomía y tecnología de vanguardia. La transmisión oficial comenzará a partir de las 7:00 p.m.

Asimismo, el pueblo que vio crecer a la estrella, Vega Baja, se llenará de orgullo. A partir de las 6:00 p.m., la Plaza de Recreo José Francisco Náter se convertirá en el epicentro para ver a Bad Bunny.

¿Cuándo y a qué hora ver el Super Bowl LX y el Halftime Show?

El Super Bowl LX arrancará este domingo 8 de febrero de 2026 programado para las 6:30 p.m. ET (hora del Este de EE. UU.). Cabe recordar que el Halftime Show de Bad Bunny suele iniciar aproximadamente entre 1 hora y 15 o 30 minutos después del inicio del partido.

Super Bowl 2026: Horarios confirmados por zona geográfica

En Estados Unidos:

Hora del Este (ET): 6:30 p.m.

Hora Central (CT): 5:30 p.m.

Hora de la Montaña (MT): 4:30 p.m.

Hora del Pacífico (PT): 3:30 p.m. (Hora local del estadio)

El posible setlist: ¿Qué canciones interpretará Bad Bunny en el Super Bowl?

“Titi Me Preguntó” (Un Verano Sin Ti)

“DTmF” (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

“Me Porto Bonito” (Un Verano Sin Ti)

“Dákiti” (El Último Tour del Mundo)

“Soy Peor” (El clásico que inició todo en 2016)

“Diles”

“Chambea”

“Acho PR” (Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana)

“PFKR” (YHLQMDLG)

“Yo Perreo Sola”

“I Like It” (Colaboración con Cardi B)

“Callaíta”

“Baile Inolvidable” (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

Lee también: DETENIDOS: Bella Hadid y su novio fueron liberados tras pagar fianza

Lee también: “Outcome”, la nueva película de Keanu Reeves y Cameron Diaz con un Jonah Hill IRRECONOCIBLE

