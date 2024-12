Conoce la triste historia detrás de ‘All I Want For Christmas is You’

Uno de los éxitos musicales de Navidad más grandes de la historia es ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey. Incluso las redes sociales se llenan de memes cada vez que terminan las fiestas previas a diciembre, pues esta canción de Mariah Carey representa las fechas decembrinas en cada rincón del mundo... Pero ¿sabías que la historia detrás de esta icónica canción es bastante triste? Aquí te la contamos.

La infancia de Mariah Carey: clave para su canción más famosa

Descrita como una de las mujeres con una de las más grandes voces de la historia en la música pop de su generación, Mariah Carey ha logrado cosechar muchos éxitos desde los inicios de su carrera. Sin embargo, esta vida feliz que tiene ahora la cantante no ha sido así desde que nació.

Mariah Carey fue fruto de un matrimonio entre una cantante irlandesa, y un hombre afroamericano, ¿por qué destacamos esto? Porque es clave para entender las dificultades por las que atravesó Carey: pues gracias a su ascendencia la cantante fue víctima de insultos racistas por parte de sus compañeros de los barrios blancos en donde vivía con su madre.

Y gracias a una dolorosa separación, también fue señalada como una hija ‘ilegítima’ de su padre, pues sus familiares paternos estaban seguros de que Mariah Carey no era hija de quien su madre aseguraba.

En una entrevista para Amazon Music, la artista comentó que como consecuencia de este ambiente, la pequeña Mariah Carey necesitaba buscar un desahogo en algún lugar, y pudo encontrarlo en la Navidad. Sin embargo, al vivir en una familia que estaba escasa de dinero, nunca pudo tener la Navidad perfecta, “tenía una familia disfuncional que lo arruinaba cada año”.

Mucho tiempo después de esto, Mariah Carey pudo escribir la letra de ‘All I Want For Christmas Is You', en un intento por canalizar ese deseo de unas fiestas decembrinas perfectas. Siendo así que pudo lanzarla en 1994, convirtiéndose en un hit casi de inmediato.

¿Cuánto dinero ha ganado Mariah Carey por ‘All I Want For Christmas Is You’?

Gracias al éxito que ha tenido esta canción, Mariah Carey alcanza unas ganancias millonarias cada año, tanto por reproducciones en plataformas de streaming, como descargas o ventas de discos. En promedio cada año gana entre 2.5 y 3 millones de dólares, esta cifra acumulada para el 2017 dio el total de 60 millones de dólares, y para el 2021 ascendió hasta los 72 millones.

All I Want For Christmas Is You: Letra Completa

I don’t want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don’t care about the presents underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

Yeah

I don’t want a lot for Christmas

There is just one thing I need (and I)

Don’t care about the presents underneath the Christmas tree

I don’t need to hang my stocking there upon the fireplace

Santa Claus won’t make me happy with a toy on Christmas Day

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

You, baby

Oh, I won’t ask for much this Christmas

I won’t even wish for snow (and I)

I’m just gonna keep on waiting underneath the mistletoe

I won’t make a list and send it to the North Pole for Saint Nick

I won’t even stay awake to hear those magic reindeer click

‘Cause I just want you here tonight

Holding on to me so tight

What more can I do?

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

Oh-oh, all the lights are shining so brightly everywhere (so brightly, baby)

And the sound of children’s laughter fills the air (oh, oh, yeah)

And everyone is singing (oh, yeah)

I hear those sleigh bells ringing

Santa, won’t you bring me the one I really need? (Yeah, oh)

Won’t you please bring my baby to me?

Oh, I don’t want a lot for Christmas

This is all I’m asking for

I just wanna see my baby standing right outside my door

Oh, I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas (all I really want) is you, baby

All I want (I want) for Christmas (all I really want) is you, baby