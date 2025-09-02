¿Cuándo y dónde ver Marvel Zombies? Tiembla el Universo de Marvel con la llegada de estos “superhéroes”

Marvel Zombies está de regreso de la mano de Marvel Animation y nos traerán lo más escalofriante de este universo apocalíptico donde algunos de nuestros superhéroes ya no son nada de lo que solíamos conocer, en una realidad donde no todo resultó de la mejor manera.

Este primer avance del Universo de Marvel conocido como la Tierra-2149 nos ha dejado muchas sorpresas, desde un Capitán América vuelto zombie hasta nuestro amigable vecino, Spider-Man arrancando…CABEZAS de los caminantes.

¿Qué pudimos ver de este primer avance?

Superhéroes volviendo a la vida, Hawkeye volando sesos, el Capitán América, Namor, Scarlett Witch e incluso un Thanos vueltos zombies intentarán acabar con lo que queda de la Tierra, la cuál será defendida por The Thunderbolts, Blade, Thor y Spider-Man, en una batalla llena de mucha sangre donde todo puede pasar.

¿Quién salvará a ese mundo desolado? Tras el éxito de la breve serie de cortos de What If…? de 2021 emitida a través de Disney+, donde un episodio titulado Zombies?! inspirado en esta versión de los personajes de Marvel, se confirmó este spin-off, mismo que tendrá tintes más violentos y sanguinarios.

¿Cuándo y dónde ver Marvel Zombies?

Se ha confirmado que tendrá solamente 4 episodios y su estreno llegará el próximo 24 de septiembre a través de la plataforma de Disney+, donde podremos ver esta historia poco conocida y quizá difícil de ver por su brutalidad.

Marvel Zombies será una breve serie animada para mayores de edad, pues contará con clasificación TV-MA, lo que implica violencia explícita, lenguaje fuerte y gore, siendo una apuesta interesante.