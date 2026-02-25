Festival Zona Acapulco 2026 tendrá su primera edición con LATIN MAFIA, Alvaro Diaz, Cachirula, Little Jesus y MÁS: Fecha, preventa y dónde será

Este miércoles se ha revelado el line-up del Festival Zona Acapulco, uno de los eventos más llamativos dentro de la escena musical urbana en Latinoamérica, el cuál ha llegado con todo en esta primera edición que ha generado altas expectativas dentro del público mexicano.

Hoy en día es cada vez más común ver festivales de música urbana, pues en los últimos años este género, acompañado de más vertientes, ha ganado un gran terreno dentro de el público mexicano y lejos de definirse, se ha expendido más hacia nuevas corrientes culturales y musicales, tal como esta nueva propuesta que ha sorprendido a más de uno por su cartel tan diverso.

¿Qué artistas estarán en el Festival Zona Acapulco 2026?

De manera imprevista y espontánea, este evento liberó su cartel el cuál está plegado de artistas ya consolidados como emergentes, donde no solo predomina un género en específico, pues podremos ver desde bandas de indie, hasta propuestas innovadoras y frescas como:



Alvaro Diaz

LATIN MAFIA

Noriel

Cachirula & Loojan

Jesse Baez

Sayuri & Sopholov

Ghetto Kids

Little Jesus

Legallyrxx

3AM

Taichu

Toy Selectah

IZA TKM

Paloma Morphy

Alanis Yuki

Feli Vestre

Irepelusa

Mosmo

Mensik

Fito Silva

Rixxia

Emi Sopa

DJ Lana

Iceblade

Hesis

DJ Mir

Baby 2000

Eliangel

Guapis

Friend

¿Cuándo y en dónde será el Festival Zona Acapulco?

Este evento de música se estará realizando en el foro conocido como Jardines de la Arena GNP Seguros, el cuál se encuentra en la zona de Punta Diamante sobre el Boulevard de las Naciones.

Será este sábado 04 de abril el día en el que este evento se estará llevando a cabo, por lo que es importante que anticipes tu hospedaje y viaje porque podría empalmarse con miles de turistas que deseen pasar Semana Santa en Acapulco.

¿Cuándo es la preventa y venta del Festival Zona Acapulco?

A través de sus redes, se avisó que la preventa bancaria será este próximo miércoles 04 de marzo y se espera que la venta general sea el viernes 06 del mismo, a través de la plataforma de Eticket.

De momento aún no se han revelado los precios, aunque los boletos estarán hasta a tres meses sin intereses con Banamex.