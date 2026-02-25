AL MOMENTO: Mägo de Oz cancela concierto en León, Guanajuato tras ola de violencia

En los últimos días gran parte del territorio mexicano se ha visto envuelto en una triste ola de violencia, misma que además de arrebatar la paz de los habitantes, también ha obligado a cancelar diversos eventos que se tenían previstos en varias zonas con fin de resguardar la integridad del público y de todos los equipos de trabajo.

Una de las bandas que ha tenido que cancelar su próxima presentación en México ha sido la banda española Mägo de Oz, quienes se iban a presentar en la Motofiesta León 2026 en Guanajuato, concierto que sería la antesala de su visita a nuestro país durante este año como parte de su gira ‘La Noche de las Brujas 2026’.

Mägo de Oz cancela su concierto en Guanajuato

La banda española estaría presentándose en León este próximo viernes 27 de febrero, pero ante tanta incertidumbre y tensiones que han comprometido la seguridad de la población, la banda ha decidido cancelar su concierto, así lo dejaron ver con un comunicado en redes sociales:

“A todos nuestros hermanos y hermanas de León, Guanajuato:

Con el corazón encogido y una profunda tristeza, nos vemos en la imperiosa necesidad de comunicar la suspensión de nuestro próximo concierto en la ciudad de León.

Como bien sabéis, Mägo de Oz siempre ha considerado a México como su segunda casa. Sin embargo, la actual situación de violencia extrema e incidentes relacionados con el crimen organizado y los carteles que están azotando diversas regiones del país —incluyendo zonas clave de tránsito y seguridad— nos obligan a priorizar la integridad de nuestro equipo, pero, por encima de todo, la seguridad de cada uno de vosotros”.

Con su comunicado han dejado en claro que la prioridad de ellos como agrupación es la seguridad de su público y por ello han decidido cancelar su tan esperado concierto.

“¡Fuerza, México! Cuidaos mucho, manteneos a salvo y que el camino de baldosas amarillas nos vuelva a unir muy pronto en tiempos de paz. "¡Qué el viento sople a vuestro favor y que la música nunca deje de sonar, aunque hoy guarde un minuto de silencio!"

¿Se cancelará la Motofiesta León 2026?

De momento no se ha confirmado si este esperado evento se cancelará, aunque Mägo de Oz, una de sus bandas principales ya se ha bajado de éste por motivos de seguridad, por lo que a dos días de su realización, los demás actos siguen en pie.

Como parte de su programa, este evento tiene programado para el viernes los actos de Circle The Earth y La Santísima Voladora.

Por otro lado, el viernes se estarían presentando los Cadetes de Linares, Luzbel y el comediante Brincosdieras.