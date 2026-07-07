Así podrás conocer a Tom Holland y Zendaya: Dónde y cuándo llegan los protagonistas de Spider-Man Brand New Day a la CDMX

Llegó la hora de emocionarse, pues se ha revelado la promoción de Spider-Man: Brand New Day llegará oficialmente a la Ciudad de México como parte del Spidey World Tour, la gira internacional con la que la película recorrerá distintas ciudades del mundo antes de su estreno. Hasta el momento se ha revelado que Tom Holland ya está confirmado para el evento con los fans el próximo 20 de julio, donde convivirá con todos sus seguidores mexicanos. De momento, se desconoce si Zendaya asistirá, por lo que los fans se mantienen a la expectativa.

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¿Cuándo llegará Tom Holland a la Ciudad de México?

Se ha confirmado que Tom Holland visitará la Ciudad de México el próximo lunes 20 de julio. Ese día el actor encabezará la promoción de Spider-Man: Brand New Day, cinta que llegará a los cines mexicanos el 29 de julio. La información ha salido un poco a cuentagotas, pues aún no se revelan los horarios oficiales, pero se espera que el actor participe en distintas actividades con la prensa y los seguidores de Marvel.

¿Dónde será el fan event?

Otro detalle que aún permanece bajo llave es cuál será el recinto donde se realizará el evento. La idea es que los fans se mantengan atentos a las actualizaciones a través del Spidey Tracker la plataforma oficial de la gira, donde también se anunciarán las dinámicas para asistir. Con base en lo que ha sucedido en otros países, podríamos esperar un evento que incluya una alfombra roja, sesiones de fotos, entrevistas y algunas sorpresas para los asistentes.

¿Zendaya también vendrá a México?

Curiosamente, lo que más preguntan los fans es si los fans mexicanos también podrán ver a Zendaya. Sin embargo, hasta este momento, Zendaya no ha sido confirmada oficialmente para el evento en la Ciudad de México. Pero hay un rayo de esperanza, pues la actriz ha acompañado a Tom Holland en varias de las paradas internacionales del Spidey World Tour. Por ahora, solo queda esperar.