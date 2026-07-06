Después de una desastrosa taquilla, Supergirl anuncia FECHA de estreno en plataformas de streaming

Recientemente se dio a conocer que la película de Supergirl ya cuenta con fecha de estreno para el streaming, decisión que ha dado mucho de qué hablar, pues han pasado algunas semanas desde su gran debut en cines y tras señalamientos negativos por parte de la crítica especializada y su desempeño en salas de cine.. La fecha estimada para su estreno dentro de plataformas digitales es el próximo 28 de julio del año en curso.

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Dentro de la conversación digital se ha mencionado que el rápido estreno en streaming de Supergirl se debe a que dentro de taquilla no logró cumplir con las expectativas, pues dentro de la crítica especializada, no fue completamente desechada.

¿Cuánto obtuvo Supergirl en taquilla?

Supergirl (2026), protagonizada por Milly Alcock, ha recaudado poco más de $100 millones de dólares a nivel global, cifra menor a la esperada si se toma en cuenta el presupuesto de producción superior a los 170 millones.

¿Qué dijo la crítica especializada sobre Supergirl?

Es importante señalar que, a pesar de que la recepción del público no ha dado tanto de qué hablar, diversas reacciones de la crítica especializada destacan las actuaciones y la visión diferente de la heroína, lo que convierte a su poco éxito en cines en algo que se espera remontar con su llegada a plataformas de streaming.

Supergirl llegará el 28 de este mes a plataformas digitales.



Ya no es triste, ahora es gracioso. pic.twitter.com/AUwM1ZcCNc — Qenk (@elgranqenk) July 6, 2026

La crítica especializada de Rotten Tomatoes sobre Supergirl posicionó al filme sobre 57 por ciento, señalando que, si bien la película cuenta con identidad propia, no logró cautivar por completo a los especialistas.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Supergirl en streaming?

Hasta ahora se ha confirmado que Supergirl llegará a streaming el próximo 28 de julio del 2026, en plataformas como Apple TV, Prime Video, VUDU y Google Play.