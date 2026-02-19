¿Willie Colón fue hospitalizado de emergencia? Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de la leyenda de la salsa

En las últimas horas, la leyenda de la música Salsa, Willie Colón ha sido tendencia debido a que diversos rumores en redes sociales apuntan a que estaría internado en un hospital de la ciudad de Nueva York de emergencia, y aunque su estado se ha mantenido en privado por parte de su circulo cercano, sus seguidores han encendido las alertas.

“El Malo del Bronx” como también se le conoce, es una de las voces más reconocidas dentro de la música latina, quien en los años 70’s alcanzara fama internacional con sus canciones que hablaban sobre historias que bien podían tener lugar en cualquier barrio de América Latina, por lo que su estado de salud ha causado una gran incertidumbre dentro de sus seguidores.

¿Qué le pasó a Willie Colón?

De acuerdo con los primeros rumores, el cantante habría sido internado de emergencia en el hospital Bronxville, ubicado en la ciudad de Nueva York la tarde del miércoles 18 de febrero, esto tras presuntas complicaciones respiratorias, aunque tanto su equipo de trabajo como su familia se han mantenido reservados sobre este rumor.

Primeras fuentes señalan que la leyenda de la salsa podría estar en un estado delicado, llamando la atención de todos sus seguidores que en seguida han reaccionado en redes sociales.

Es importante aclarar que de momento esta versión que ha trascendido no se ha hecho confirmado por el equipo de Willie Colón o su familia, aunque sus seguidores han especulado que podría ser cierta luego de que el también trombonista suele mantener ser activo en redes sociales, destacando que en los últimos días se ha ausentado.

¿Es Willie Colón uno de los artistas de música latina más grandes de todos los tiempos?

Aunque "El Varón de la Salsa" nació en Estados Unidos, su influencia en la música salsa y los ritmos latinos es innegable, siendo uno que sus letras y sonidos fueron toda una revolución en los años 70 y 80's junto a referentes como Héctor Lavoe o Rubén Blades, donde en cada pista narraban un historia que era musicalizada por una orquesta y era bailada y cantada por multitudes.

Hoy en día, su legado en la música es imborrable, pues temas como "Oh Qué Será?", "Talento de Televisión", "Idilio", "El Gran Varón" o "El Día de Mi Suerte" entre muchos otros han marcado a varias generaciones de latinos que han disfrutado de estas pistas e incluso se han hecho piezas icónicas en pistas de baile, siendo que en su momento conquistaron el continente junto a Fania Records y hoy en día han llegado a nuevas generaciones con la misma fuerza con la que impactó al mundo como la primera vez que sonó su obra.