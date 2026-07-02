Después del gran éxito de Backrooms, otra creepypasta se prepara para la pantalla grande: ¿de qué trata Siren Head y por qué es una de las historias más aterradoras de internet?

Recientemente se dio a conocer que Warner Bros adquirió los derechos para dar vida a una película de terror basada en el fenómeno viral y creepypasta ‘Siren Head’, esto tras un intenso duelo entre los principales estudios de Hollywood. No cabe duda de que esta nueva apuesta llega tras el gran éxito en taquilla de Backrooms, título que ha demostrado todo el potencial que el terror de internet tiene en la actualidad.

Ahora lee: ¡Doble sorpresa! Juego de Gemelas 2 podría estar en desarrollo y con el posible regreso de Lindsay Lohan

¿Qué se sabe sobre la nueva entrega de terror de internet Siren Head?

Hasta ahora se ha confirmado de manera oficial que Warner Bros ha adquirido de manera oficial los derechos de la creepypasta ‘Siren Head’, descripción con la que la gran productora consolida la tendencia de adaptar el horror de internet a la gran pantalla, esto tras el gran éxito de The Backrooms de A24.

Es importante señalar que hasta ahora se sabe que el guion fue escrito por Zach Cregger y Brian Duffield, la dirección del filme estará a cargo de Brian Duffield y con la producción ejecutiva del creador original de la obra, Trevor Henderson. No obstante, a pesar de los avances del proyecto, aún no se encuentra confirmada la trama de la película, mas alla del horror cosmico.

¿Qué es la creepypasta de Siren Head?

Dentro del nuevo horror de internet conocido como creepypasta, Siren Head es un monstruo de ficción que vio la luz en 2018, de la mente del ilustrador canadiense Trevor Henderson, quien en un principio presentó la obra en dentro de la red social Tumblr, en donde rápidamente comenzó a tomar fama hasta convertirse en un popular relato de terror y teniendo participantes en videojuegos independientes.

La entidad Siren Head no tiene un origen conocido, y es descrita como un depredador interdimensional y ancestral que ha habitado en la Tierra durante milenios, adaptándose a cada época humana. La criatura mide 12 metros de altura, y cuenta con un cuerpo esquelético y putrefacto, cuyo rasgo principal son dos bocinas de sirena por cabeza que albergan mandíbulas carnosas con dientes. Las sirenas son utilizadas por la criatura como arma psicológica y de camuflaje.