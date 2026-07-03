5 series en Prime Video ideales para maratonear en julio 2026; son divertidas, emocionantes y te harán pasar el mejor verano

Si tienes tiempo libre durante estas vacaciones y no sabes qué ver en Prime Video, no te preocupes, te traemos la solución; son 5 series grandiosas, muy divertidas e ideales para pasar toda una tarde viendo ya que te engancharás desde el minuto uno.

Series en Prime Video: ¿Qué ver en julio?

Estas series son ideales para ver solo o sola; o bien, en compañía de tus amigos. Puedes preparar snacks deliciosos para sentarse toda una tarde disfrutando de las mejores historias, mismas que desde el capítulo 1 te dejarán con ganas de más.

Serie Off Campus

Esta serie de 8 capítulos sigue la historia de Hannah Wells, una estudiante de música y Garrett Graham, el capitán del equipo de hockey. Ambos harán un trato: mientras ella lo ayuda con asignaturas escolares, él se hace pasar por su novio para darle celos al chico que Hannah quiere, sin embargo, sus planes no saldrán como ellos lo imaginan y una historia de amor comenzará.

Off Campus serie|Crédito: Temple Hill Entertainment

Serie The Boys

Esta es una serie sátira y oscura que retrata la historia de algunos superhéroes, mismos que son figuras reconocidas en el mundo corporativo, pero que a la vez son sumamente corruptas. La serie hace crítica social y política que expone temas como el abuso del poder y la manipulación.

|Imagen cortesía de Prime Video

Serie ELLE

Esta serie es la precuela de la famosa película “Legalmente rubia” en donde se aborda la historia de Elle Woods, antes de que llegara a Harvard, específicamente en su etapa de bachillerato, en donde se enfrenta con rivalidades, amores, inseguridades y diversos desafíos que la vida le presenta.

Serie ELLE |Crédito: Amazon MGM Studios y Hello Sunshine















Serie Good Boy

En esta lista sin duda alguna tenía que haber un k-drama, por lo que en esta ocasión te presentamos uno lleno de acción y comedia. En esta historia conocerás a un grupo de medallistas olímpicos quienes serán reclutados por autoridades para ser parte de un programa. En esta historia enfrentarán casos de delincuencia y corrupción.

Serie Hunters

Si lo que buscas es una historia de época sin duda alguna esta serie es ideal para qti ya que retrata a un grupo de vigilantes, quienes liderados por Meyer Offerman, personaje interpretado por Al Pacino, descubrirán a algunos funcionarios nazis conspirando en Estados Unidos. La serie está llena de acción y drama.