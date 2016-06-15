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New Girl: Capítulo 21, Temp. 4 | Series Azteca 7

Fawn ve problemas en su campaña política debido al accidente suscitado en el juego de golf, por lo que decide usar una vez más a Schimd a su favor. Descubre qué pasará por Azteca 7 #PonleAl7

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Escrito por: Azteca

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Fawn ve problemas en su campaña política debido al accidente suscitado en el juego de golf, por lo que decide usar una vez más a Schimd a su favor. Por su parte Coach recibe una noticia por parte de su novia, lo que le lleva a grandes cambios. 

      

Debido a esto, y a los muchos problemas amorosos que Jess, cree que debe auto nombrarse la doctora del amor. Por su parte CC toma una decisión para comenzar a olvidar a Schmid.

   

Descubre la noticia que Coach recibe de su novia en punto de las 12:25 pm por Azteca 7 #PonleAl7