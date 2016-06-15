New Girl: Capítulo 21, Temp. 4 | Series Azteca 7





Fawn ve problemas en su campaña política debido al accidente suscitado en el juego de golf, por lo que decide usar una vez más a Schimd a su favor. Por su parte Coach recibe una noticia por parte de su novia, lo que le lleva a grandes cambios.

Debido a esto, y a los muchos problemas amorosos que Jess, cree que debe auto nombrarse la doctora del amor. Por su parte CC toma una decisión para comenzar a olvidar a Schmid.

Descubre la noticia que Coach recibe de su novia en punto de las 12:25 pm por Azteca 7 #PonleAl7