La pudimos ver en grandes producciones como Siempre Tuya Acapulco, Los Rey, Amor En Custodia, entre otros. Y como participante de La Isla, El Reality 2013, quien calificó para el Equipo de las Celebridades y fue la ganadora de esta temporada.

Ahora con gran éxito regresa a nuestras pantallas en Un Día Para Vivir, el cual interpresta a una periodista de nombre Kenia.

“Kenia es una periodista deportiva, capaz de alcanzar sus objetivos, ya veremos sus formas medio dudosas. En un mundo de hombres tuvo que traicionarse a sí misma, hasta que recibe la visita de Ella y le da su toque: 24 horas para resolver sus pendientes”.

Un Día Para Vivir es una serie, dónde cada capítulo nos deja un mensaje, le preguntamos ¿cómo se sintió bajo este formato?

“Cada capítulo es inesperado, me encanta que traten el tema de la muerte y la manera con lo que se toca, porque se toca con muchísimo humor, mucha destreza por parte de la dirección. Es una historia redonda y me gusta la onda de no tenerle miedo, o transitar en el personaje que poco a poco va aceptándolo y tranquilizándose, aceptar lo que se nos plantea. Yo creo que todos si supiéramos que sólo nos quedan 24 horas para estar enfrente de la vida o de la muerte, aceleraríamos muchos aspectos de nuestra transformación”.

Pero en la realidad ¿Qué haría Ceci Ponce si le dijeran te queda Un Día Para Vivir?

“Yo pediría perdón, me haría una lista de todas las personas a las que les tengo que pedir perdón y gracias también, sería como el mensaje para todos lo que me rodean”.

¿Saber a una fecha en especial? o saber ¿cuándo será tu último día de vida?

“Saber cuando es mi último día. Igual yo pienso que todos los días es mi último día, porque no tenemos idea y mucho menos en estos momentos donde nos tocó vivir, uno ya nunca sabe, la vida puede ser así en dos segundos, siempre puede ser así”.

Los días se construyen de momentos.

Al preguntarle a la actriz si se puediera llevar algo para siempre antes de partir, ¿qué sería?





“Lo único que te puedes llevar son tus momentos, los días se construyen de momento en momento, de pequeños instantes, porque de un segundo a otro, todo cambia, somos muy volubles los seres humanos. Con respecto a Un Día Para Vivir, este proyecto me encantó, porque para mi fue una manera de regresar y fue muy bonito regresar a casa, en Azteca me vieron crecer y me formaron y que esté regresando la ficción para mí es una maravilla. Y regresar con una compañera de escuela, con María José Magan que hace el papel de “Ella” y que lo hace impresionante, tiene un gran sentido del humor, me encanta como personificó a la muerte. Nos llevamos toda una semana de filmación, había escenas dónde no la tenía que ver y sí la veía, entonces me costó trabajo, pero quedó espectacular el capítulo, me encantó trabajar con todo el equipo, Mauricio Meneses que fue mi director, Rafael Urióstegui que es un productor que siempre está ahí acompañando el proceso, checándolo, y pues así feliz de estar de regreso”.

Como participante y ganadora de La Isla 2013 hubo varias anéctodas…

“Recuerdo que cuando empecé en el equipo naranja, estaba Alan de Magneto e hicimos una química muy linda y nos la pasábamos cantando y haciendo coreografías. Luego en una ocasión veníamos de regreso de nuestra caminata de 3 horas para buscar plátanos y estábamos con Alberto Guerra de noche y de la nada ¡pum! Vimos cómo cayó una palmera y pues era nuestro compañero Bad Boy quien es boxeador y se le ocurrió tirar una palmera a hachazos -que por cierto no tenían nada de filo-. Entonces estuvo 3 horas dándole duro para tirarla. En fin, hubo varios momentos inolvidables”.

Antagonista de muchas novelas, desde pequeña tenía el sueño de ser actriz y nos otorgó un gran consejo para todos los que buscan estar en Televisión.

“El único NO que pesa, es el tuyo, tienes que soñar, crearlo y vivirlo. Yo me la pasaba soñando despierta, jugaba a lo que soy actualmente y cuando decimos jugar se piensa en cosas de niños, pero no hay nada más enriquecedor que un niño jugando y esa es la energía que uno va perdiendo con los años, el juego es lo que construyó la cultura y al contrario que, cuando nos ponemos serios empezamos a destruir. Me encanta ver a mis hijos jugar porque me ayudan a recuperar esa capacidad de jugar en grande”.

Al final, interpretar a un personaje que está tan directo con la muerte fue algo ¿diferente?

“Me había tocado que mi personaje le tocara morir, pero eso era porque me portaba mal y me querían sacar de la novela. Pero de esta capítulo fue lo que me encantó, porque desde que llegué aquí a México, me encanta el Día de Muertos, cómo se vive, cómo se honra, cómo se prepara, cómo se acompaña y no creo que la vida se termine ahí, creo qué hay más después y creo que es muy importante esta transición y esta producción lo retrata muy bien. Es muy interesante el Limbo, cuando Ella te lleva a ese lugar y cómo que estás entre el arpa y la guitarra, es ahí cuando se toman las decisiones y donde uno siente una paz una tranquilidad, un vayas para donde vayas, esta bien. Con este temor a la muerte pues uno no vive, entonces es interesante como es ir quitándote ese miedo a algo que está tan conceptualizado como de fin, angustiante, doloroso, trágico, al final es angustiante para nosotros que nos quedamos acá, por los apegos, pero para la persona que se va es una liberación”.

