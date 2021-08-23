Las razones por las que no puedes perderte Un Día para Vivir.

El próximo 6 de septiembre en Azteca 7 estaremos de manteles largos con el estreno de la serie "Un Día Para Vivir", la cual es protagonizada por la actriz María José Magán.

"Un Día Para Vivir" aborda las historias de personas de distintas edades que reciben la visita de un personaje muy particular, quien les advierte que tienen solo 24 horas para resolver todos sus pendientes.

Esto se convertirá en una carrera contra el tiempo para cada uno de los personajes, donde tendrán que tomar complicadas decisiones y en algunos casos hacer hasta lo imposible para conseguir otra oportunidad.

Sin duda esta producción orginal de Azteca mantendrá al límite tus emociones, pero si esto no es razón suficiente, acá te dejamos otras más que seguro te convencerán.

REGRESO DE LAS PRODUCCIONES ORIGINALES

Después de una pausa, en TV Azteca pusimos manos a la obra para darte la mejor programación.

"Un Día Para Vivir" marca nuestro regreso a la producción de programas de ficción, por lo que se cuidó cada detalle para que esta serie se convierta en todo un éxito.

TEMÁTICA

Si bien, "Un Día Para Vivir" es una serie de ficción y suspenso, también cuenta con muchos momentos llenos de emociones que te invitarán a reflexionar sobre las cosas que haz hecho y las que aún no; y por si no fuera suficiente, todo esto esta aderezado con un toque de comedia y mucho talento de los actores.

ELLA

La protagonista de esta nueva producción es la actriz María José Magán, una de las estrellas más queridas del público de TV Azteca, y quien dará vida a un muy conocido pero misterioso personaje encargado no solo de advertir a cada uno de los demás personajes que les quedan 24 horas para resolver sus pendientes, sino que también les enseñará varias lecciones de vida.

REPARTO

A lo largo de los 60 capítulos de esta temporada de "Un Día Para Vivir" podrás disfrutar de la inigualable participación de talentosos actores como Mauricio Islas, Alejandra Lazcano, Jack Duarte, Pedro Sicard, Sylvia Pasquel, entre otros.

Estas son solo algunas razones por las que "Un Día Para Vivir" será tu nueva serie favorita, así que no te la pierdas muy pronto por la pantalla de Azteca 7.