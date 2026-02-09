Bad Bunny le compró esta lujosa mansión a Ariana Grande: es un hogar que todos quisieran

Bad Bunny acaparó la atención internacional tras su impresionante show del medio tiempo del Super Bowl 2026, donde lanzó múltiples mensajes y contó con invitados especiales, entre ellos Lady Gaga y Ricky Martin. Esto ha llevado a los fans a preguntarse más detalles sobre el cantante y compositor puertorriqueño, pero lo que pocos saben es que tiene varias mansiones, y una de ellas perteneció a Ariana Grande.

A finales de 2023, el intérprete de “Debí tirar más fotos” ofreció nada menos que 8.3 millones de dólares por la mansión de la cantante y actriz de Wicked. Ella la había comprado apenas en 2021 por 8.9 millones de dólares, según cifras de Forbes.

¿Cómo es la casa de Bad Bunny que le compró a Ariana Grande?

La casa de Bad Bunny, que adquirió a Ariana Grande, está ubicada en Bird Streets, en Los Ángeles. Muy cerca también tiene otra mansión que compró por un precio similar.

Existen pocas fotos de la casa de Bad Bunny que le compró a Ariana Grande.|(Especial)

De acuerdo con informes de Telemundo, la propiedad cuenta con un terreno de mil 600 pies cuadrados, solo tres habitaciones, una alberca, garaje para dos coches, tres baños y una estructura diseñada para ofrecer máxima privacidad.

De hecho, la negociación fue tan discreta que existen muy pocas fotografías de la casa de Bad Bunny.

¿Cuánto dinero tiene Bad Bunny? Esta es su fortuna

La fortuna de Bad Bunny asciende a los 100 mil millones de dólares, según Celebrity Net Worth. La mayor parte de sus ingresos proviene de contratos millonarios con marcas, así como de sus giras de conciertos, las reproducciones de sus canciones por streaming y diversas colaboraciones.

Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026.|(YouTube NFL)

Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, Bad Bunny no recibió ningún pago por su presentación en el Super Bowl 2026, más allá del enorme protagonismo mediático que obtuvo en uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos. Según CBS News, la transmisión fue vista por más de 135 millones de televidentes; en YouTube, más de 20 millones de personas han visto el concierto, que duró poco más de 13 minutos.