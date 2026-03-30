Lisa de Blackpink y Anitta lanzan nueva canción juntas, “Goals”, y esta es la razón por la que se sospecha será parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026

De acuerdo con algunos medios se dice que, la FIFA figurará para ser la productora en la nueva canción que llevará como título de “Goals” de LISA, Anitta y Rema; este tema podría aparecer en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La fiesta futbolera iniciará el siguiente 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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¿Cuáles son las canciones oficiales que han tenido algunos Mundiales de la FIFA?

La primera canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 lleva como nombre “Lighter”, la cual es el tema oficial de esta fiesta futbolera, este tema es una colaboración entre Jelly Rool y el cantante mexicano de música banda, Carín León, la cual se estrenó desde el pasado 20 de marzo en todas las plataformas digitales.

Desde 1990 comenzaron a realizarse las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en ese año el tema oficial fue Un´estate italiana de Edoardo Bennato y Gianna; pero el artista inglés fue Giorgio Moroder Proyect en inglés.

En estados Unidos de 1994, la canción fue Gloryland de Darly Hall Sound of Blackness

Francia 1998 tuvo a Ricky Martín con el tema de Cup of Life y el himno oficial fue interpretado por Youssou N´Dour Axelle Red con el tema de La Cours de Grandas (Do You Mind Play.

Corea Japón tuvo 3 temas: Boom de Anastacia, Lets Get Together que interpretaron los artistas locales y Anthem fue un himno oficial cantado por Vangelis

Alemania 2006 tuvo al Il Divo y Toni Braxton para que cantaran The Time of Our Lives

Herber Grenemeyer Miria y Amadou cantaron Zeits dass sich was dreth (celebrete the day)

Sudáfrica 2010 fue uno de los más recordados luego de que Shakira y Freshlyground interpretará la canción oficial del Waka Waka, Sign of a victory fue de R.Kelly y Soweto; así como Game On de Pitbull, TKZee y Dario G.

Brasil 2014 pudo tener a artistas como Pitbull, Claudia Leitte y Jennifer López para cantar Ole Ola que fue la canción oficial, el tema de la mascota fue interpretado por Arlindo Cruz con Tatu Bom de Bola; el himno oficial lo cantó Carlos Santana, Alexandre Pir y Wyclef y Avicci con su tema Dar um Jeito.

Para la Copa Mundial de Rusia 2018 sólo tuvieron a Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi con Live It Up.

En el Mundial de Qatar 2022 la canción oficial fue interpretada por Trinidad Cardona, Aisha y Davido, la parte de la banda sonora de este certamen corrió a cuenta de Ozuna y Grims con Hbo, y tuvo también a Balquees, Nora Fatehi, Rahma Riad y Manal con Light the Sky.

