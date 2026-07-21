ÚLTIMA HORA: Se cancela concierto de Harry Styles por problemas de salud: “Las entradas serán reembolsadas”

Malas noticias para los fans de Harry Styles. El concierto programado para la noche de este martes, 21 de julio, en el MorumBIS en São Paulo, Brasil, ha sido oficialmente cancelado. De acuerdo con un comunicado emitido por LiveNation, la cancelación se deriva de “un problema de salud durante la gira”. Las entradas serán reembolsadas.

“Lamentamos profundamente informar que el concierto de Harry Styles que tendría lugar el martes, 21 de julio de 2026, en el MorumBIS, ha sido cancelado debido a un problema de salud en la gira”, se lee en el comunicado de la empresa. "Las entradas para este concierto serán reembolsadas a través del mismo canal de compra”.

Afortunadamente, el concierto programado para el viernes, 24 de julio, sigue en pie. De hecho, para compensar la cancelación de este martes, los fans que adquirieron entradas podrán tener acceso exclusivo a una nueva venta de boletos. No obstante, este lote de boletos será limitado; por lo que te recomendamos estar al pendiente de tu correo electrónico, ya que la información para acceder a la venta será enviada por este medio.

“Hemos trabajado junto con el lugar del evento para liberar el mayor número posible de entradas para el concierto del viernes, pero, por favor, tengan en cuenta que la disponibilidad es extremadamente limitada”, finaliza el escrito.

Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Um e-mail com mais… pic.twitter.com/cyWKCEPVu5 — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) July 21, 2026

¿Qué le pasó a Harry Styles?

Si bien el comunicado no ahonda en el estado de salud del intérprete, todo parece indicar que se trata de un malestar leve; pues los conciertos para los días posteriores siguen en pie.

Harry Styles estrena video musical y revela el tracklist de su nuevo álbum| (Instagram @harrystyles)

¿Qué pasará con los conciertos de Harry Styles en México?

Los conciertos de Harry Styles en México no se han visto afectados por este problema de salud. El intérprete de “Are You Listening Yet?” traerá su gira “Together, Together” al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la promoción de su más reciente álbum de estudio, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. La cita será el próximo 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

¿Todavía hay boletos para Harry Styles en México?

La respuesta es sí. Los fans de Harry Styles aún pueden conseguir entradas para uno de los shows del ex-one direction en la Ciudad de México. No obstante, sólo quedan tickets disponibles para la última fecha, que es el lunes 10 de agosto, en la sección General C. El resto de los boletos están oficialmente agotados.