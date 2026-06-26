5 clásicos de The Beatles para celebrar su Día Mundial este 25 de junio

Hablar de The Beatles es hablar de una renovación musical que cambió para siempre la historia del rock y la cultura popular. Integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr sigue conquistando generaciones con temas que nunca pasan de moda y en este Día Mundial de The Beatles, celebrado cada 25 de junio, te dejamos algunos títulos que siguen emocionando al público décadas después de su lanzamiento.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de The Beatles?

Cada 25 de junio se recuerda el impacto cultural y musical de la banda británica, de acuerdo con reportes, esta fecha fue elegida por los seguidores del cuarteto debido a que coincide con el aniversario de la interpretación de “All You Need Is Love” en el programa “Our World” de 1967.

5 canciones de The Beatles para recordarlos en su Día Mundial

1.- Hey Jude

Una de las canciones más icónicas de la banda la cual fue escrita por Paul McCartney para consolar a Julian Lennon durante el divorcio de sus padres, se convirtió en un himno gracias a su inolvidable coro de: “na-na-na”.

2.- Let It Be

Considerada una de las composiciones más inspiradoras del grupo, nació de un sueño de Paul McCartney con la muerte de su madre fallecida, su mensaje de esperanza y resiliencia la mantiene vigente hasta nuestros días.

3.- Yesterday

Con más de dos mil versiones grabadas por distintos artistas esa balada es una de las grandes canciones más interpretadas de todos los tiempos, su sencillez y emotividad la convirtieron en un clásico universal.

4.- Come Together

Con un sonido innovador y una letra enigmática escrita por John Lennon, este tema abrió el álbum Abbey Road y es una de las piezas más representativas del lado más experimental de la banda.

5.- Here come the sun

Este título compuesto por George Harrison transmite optimismo y esperanza, su melodía cálida y su mensaje sobre el renacer tras los momentos difíciles la han convertido en una de las favoritas del público.