Los peligrosos síntomas que pudo haber experimentado Carín León al contraer Dengue

Carín León sufrió dengue y aquí te diremos cuáles fueron los posibles peligrosos síntomas que pudo haber experimentado el cantante de banda luego de ser diagnosticado con esta terrible enfermedad. El artista de regional mexicano se vio obligado a cancelar sus conciertos y reprogramar su gira; ya que, con este mal requiere descanso absoluto y cuidados específicos.

¿Cuáles son los síntomas que experimentó Clarín León al ser diagnosticado con dengue?

Fue el pasado 21 de enero de 2026 cuando el equipo de Carín León dio a conocer que se reprogramaron algunas fechas de su gira, y esto se dio debido a una orden médica; ya que, el objetivo principal es que el cantante mexicano tenga una recuperación total; es por ello que, aquí te diremos cuáles son los síntomas que pudo haber experimentado el artista tras ser diagnosticado con dengue.

Erupción cutánea que son manchas rojas en la piel, náuseas y vómitos, debilidad y cansancio, pérdida de apetito, dolor en las articulaciones y huesos, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza o fiebre alta.

¿Es peligroso el dengue?

El dengue es una enfermedad que, para tranquilidad de todos, no cuenta con una tasa de mortalidad muy elevada; de hecho, se contabilizan unas 40 muertes por cada 1000.000 casos registrados. Las muertes por la enfermedad se dan cuando se dan complicaciones como: el deterioro de órganos vitales, hemorragias digestivas y shock´s circulatorios.

Esta enfermedad es un mal viral que se transmite a través de los mosquitos y no se contagia entre personas; los síntomas se hacen presentes entre 4 y 7 días después; el tratamiento se centra en hidratación y reposo total, eso sí, no se recomienda automedicarse.

¿Cuáles fueron las fechas que Carín León canceló en la Feria de León?

Las fechas que el intérprete “Despídase Bien” tenía agendadas fechas para la Feria de León, que eran, 22 y 23 de enero; por lo que, de acuerdo con los primeros informes, estos conciertos se darán el 5 y 6 de febrero. Por otro lado, para tranquilidad de los fanáticos del cantante de banda, se confirmó que, los boletos o accesos adquiridos para el 22 y 23 de enero, mantendrán su validez para el 5 y 6 de febrero.

Estos son los precios para ver a Carín León en la Feria de León

VIP: 4,500 pesos

Dorada: 3,500 pesos

Plata: 2,500 pesos

General: 1,000 pesos