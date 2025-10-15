¡Cantó 40 canciones! Carín León conquista las Fiestas de Octubre de Guadalajara
Carín León conquistó la Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde interpretó 40 canciones con su novia en primera fila. ¡Checa todos los detalles!
Carín León conquistó la Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde interpretó 40 canciones. Y, como era de esperarse, lo acompañó su novia en primera fila, a quien la cámara de Ventaneando pudo captar disfrutando cada momento. Además, invitó a Los Alegres de la Sierra.
